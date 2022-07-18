断供潮来了 中国当局呼吁银行支持房地产行业

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中国房产“断供潮”正在扩大，当局呼吁银行支持房地产行业。据法新社7月18日发自北京的报道说，中国已呼吁银行向开发商提供更多信贷，因为越来越多的房主拒绝支付月供，使房地产危机雪上加霜，开发商正在苦苦挣扎。

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法新社说，预售在中国是出售房产的最常见方式。据行业和分析人士的数据，愤怒的房主们正在拒绝为中国至少100个住房项目支付月供。此举已经引起人们对房地产危机可能蔓延到金融系统的担忧。

为防范这种情况，监管机构在周日敦促银行 "满足房地产公司的合理融资需求"。中国银保监会告诉中国的国家媒体，必须"做好客户服务工作[......]尊重合同，遵守承诺，保护消费者的合法权益"。

法新社说，房地产和建筑业占中国GDP的四分之一以上，曾是疫情后的复苏驱动力。但为了减少该行业的债务，北京已收紧了对开发商的信贷条件。这使得许多集团缺乏现金，包括该行业的老大恒大集团。

另据华尔街日报7月18日的说法，随着沮丧的购房者停止偿还房贷的势头在上周蔓延到中国各地，银行业被推上了风口浪尖。已有200多个楼盘项目的业主威胁要对他们购买的停工或烂尾房进行房贷“断供”，这引发了对地产开发商和银行类股的抛售。

恒生中国内地银行指数上周下跌了8.3%，其中招商银行股份有限公司和中国邮政储蓄银行分别下跌15%和13%。

据《中国银行保险报》周日 (17 日) 引述未具名高官说，中国银保监会就近期房贷断供风波发布了多项指导，以推进项目早交付。

在此之前，中国金融监管机构上周与银行开会，就房贷“断供”风波研究“防风险”方案。官媒引述分析师的话警告称，如果更多购房者效仿断供，金融体系的稳定可能受到损害。