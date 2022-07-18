《新苏黎世报》：中俄联手钳制日本

俄罗斯侵乌战争

德语媒体对中国的经济状况普遍表示担忧，对中国的某些外交政策也侧目相看。

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德国《明镜》周刊表示：中国的意识形态胜过理性。中国的经济增长数据现在惨不忍睹。这是严格的清零防疫政策造成的。北京背弃经济实用主义给中国的外交政策也没有带来好兆头。

德国编辑部网络认为：中国的经济在承受磨难。上季度经济大大下滑主要是严格的清零政策引起的。即将离任的大众中国首席执行官史蒂芬-沃伦斯坦周五公布半年经营数据时表示：“中国承受不了太多这样的年度季度，毕竟经济发展对社会稳定极为重要。”他还说：“上海的情绪处于边缘状态：这种情况也可能导致大规模的社会动荡。”大众汽车公司本身也受到大规模封锁的严重打击，位于上海和长春的两家工厂长期处于停滞状态。尽管如此，该公司还是很乐观：它希望政府能够意识到，应再次更加重视经济利益。对中国经济来说，最糟糕的是房地产市场的发展。房地产市场在中国经济产出中传统上占了很大的份额。然而，房价已经连续十个月下跌，许多房地产开发商面临巨大的资金流动性问题。成千上万的借贷者拒绝偿还贷款。银行面临跌入深渊的威胁。专家认为，中国的“雷曼兄弟 ”时刻已在前头招手。2000年代末美国房地产泡沫破裂便是从“雷曼兄弟”破产开始的。虽然中国报纸还避谈危机，但可以肯定的是，中国政府预定的2022年实现5.5%的经济增长目标无论如何已经达不到了。

《新苏黎世报》对俄中外交表示了关注。该报发现：俄国和中国战舰和飞机越来越频繁地出现在日本海岸。日本军方为此感到忧虑。近四个月内，日本统计到，俄国和中国军舰或飞机有90次靠近日本水域或领空。日本估计，这是莫斯科和北京的协调行动，与乌克兰战争有关联。自战争开始以来，中俄力量显示大大增加。而在战争开始前的四个月里，日本军方只发现了35个类似案例。日本和俄国与中国都有领土冲突。一方面，日本声称被俄罗斯控制的“北方领土”属于自己，另一方面，中国对日本控制的尖阁群岛提出了权利要求。北京称其为钓鱼岛。北京和莫斯科均认为自己受到了日本的挑衅。日本扶持西方制裁俄罗斯的政策。而在最新的日本防卫基本文件中，有这样的句子：“台湾周边局势的稳定对日本的安全很重要。”北京把这理解为对台湾独立的支持，认为自己受到了挑衅。为此，俄罗斯和中国正在联手钳制日本。乌克兰战争为双方针对美国亲密盟友发起联合威胁提供了一个理由。

该报还指出：中国海军和俄国海军已经不相上下，而且还在朝着有利于中国的方向发展。只是在某些潜艇技术领域，俄罗斯仍有优势。如果单看船只的数量，中国海军甚至已经超过了美国。但中俄在太平洋上的合作远远达不到美国及其盟友之间的水平。但重要的是，人们通过合作想要达到的目的是什么？俄罗斯寻求的是，将自己展示为北方航道的主导者，中国则试图将自己定位为一个全球重要的海洋大国。从这些目标来看，俄中合作正在取得巨大进展。