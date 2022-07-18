欧盟外长会议同意禁止从俄罗斯进口黄金

欧盟/俄罗斯/乌克兰

欧盟成员国外长周一在布鲁塞尔举行会议，会议重申将继续支持乌克兰，同时加大向俄罗斯施压。会议同意欧盟委员会上周提出的禁止从俄罗斯进口黄金的建议。欧盟内部报告显示，对俄罗斯制裁正逐渐发挥效果，预料俄罗斯经济今年将大幅衰退。

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法新社消息，俄罗斯在乌克兰发起的战争持续，欧洲领导人担心，随着欧洲燃料、天然气和电力价格飙升，公众对制裁的抵制情绪会与日俱增。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在周一的外长会议后表示，“这对我们的社会是一次考验。我们必须坚持下去。我们别无选择”。他表示，欧盟各国外长一致同意继续支持乌克兰，对俄罗斯加大施压。

会议同意欧盟委员会提出的新建议，包括禁止从俄罗斯购买黄金；会议并决定，向乌克兰提供武器的成员国，可获5亿欧元资助，用于替换武器装备，有关做法使欧盟向乌克兰提供的军事援助总额达到25亿欧元。

欧盟成员国外交部长坚称，尽管对俄制裁可能危及欧盟自身能源供应，但制裁已开始发挥效果。

博雷利表示，对俄罗斯的制裁是有效的，制裁措施严厉地打击了普京政权及其同盟，对俄罗斯经济的影响也将进一步显现。

据报道，俄罗斯因入侵乌克兰受到西方空前的制裁，欧盟内部报告显示，制裁正逐渐发挥效果，预料俄罗斯经济今年将大幅衰退10.4%。报告中还指出，目前俄罗斯已有7万名通讯人才出走，预计未来将有10万人跟进，影响俄罗斯的经济。

另外由于通货膨胀飙涨限制民众购买力，俄罗斯最大食品零售商X5集团（X5 group）表示，受可支配所得减少影响，俄罗斯消费者改为购买比较便宜的食物。

另据报道，欧洲高温干旱使粮供雪上加霜，欧盟周一呼吁俄罗斯停止封锁乌克兰港口。 欧洲联盟外交和安全政策高级代表博雷利周一警告，俄罗斯必须停止封锁乌克兰港口，因为这对数以万计恐面临饥荒人口的谷物供给构成威胁。他向媒体表示："这对很多人来说攸关生死。现在的问题是俄罗斯必须解除封锁，允许乌克兰的谷物出口。"

俄乌战争导致乌克兰堆积如山的小麦无法输出危及全球粮食供应，目前欧洲又因热浪侵袭使粮供雪上加霜；法国预计今年软质小麦出口恐比去年少7.2%，欧盟也下修产量预测。