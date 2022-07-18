经济学人:习近平培育了一种丑陋的中国式民族主义（上）

中国/民族主义

《经济学人》刊文说，一些专家指出：“网络暴力反映了中国共产党自己的心态”，并怀疑这是否“预示着中国在国外有更多的侵略性行为”。而“事实证明，它可能难以控制”。

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经济学人7月14日介绍中国民族主义时介绍说， 日本前领导人安倍晋三于7月8日被刺杀，在中国引起了一波欢乐的反应和广泛的谩骂"。一个叫张北海的社交媒体用户在类似Twitter的微博上向其260万粉丝写道："安倍晋三已经死了，就是这样。"他活该灭亡"。 另一微博用户进一步说，"他整个家族都该死"。另一人打趣道，"刚收到的消息"，"我们的肯尼迪总统会见了日本首相安倍晋三"。

该文接着说，在中国网络占主导地位的民族主义者将日本作为共同打击的目标。中国人从小就被教育要憎恨这个国家，因为它在20世纪30年代和40年代入侵中国，并犯下暴行。安倍先生因参拜东京的靖国神社而遭到反对，靖国神社是纪念战犯的地方，他还表达了对台湾的支持，中国将台湾视为其领土。微博上一位评论者说，如果整个日本"沉入海底"，她会"鼓掌"。

经济学人说，其实日本只是众多目标之一。中国民族主义者不仅蔑视美国和美国的所有朋友，也蔑视他们认为亲西方的中国人。他们的谩骂很少受到当局审查，相反，在中国，自由主义的情绪却会经常被审查。

中国一些最大的网络名人都是民族主义者，他们的社交媒体账户吸引了数百万的追随者。暴民在网上迅速形成，利用微博、短视频和消息应用程序，对"叛徒"、"间谍"和 "二鬼子"（与外国敌人合作的中国人）发起愤怒的谩骂运动。

方方在2020年成为民族主义愤怒攻击的对象，当时她写下了在冠状病毒大流行病开始时有关武汉的生活的第60篇也是最后一篇网络日记。她的日记不仅描述了世界上第一个经历冠状病毒（Covid-19）封锁的城市的艰辛，而且还描述了她自己的情况。由于敢于批评政府的错误反应，她遭到了民族主义者的网上谩骂。方方怒道，"他们的行为就像一群暴徒"，"攻击任何不与他们合作的人，发动一波又一波的攻击"。 她将这种攻击与1960年代和1970年代毛泽东的文化大革命及其凶残的红卫兵暴徒相比"。她在2020年4月写道：“今天我甚至看到新闻，人们准备派一个小组到武汉来杀我”。

这种民族主义不仅让方方这样的自由主义者担忧，也在西方和中国的许多邻国引起了焦虑。外国观察家认为，“这反映了中国共产党自己的心态，并怀疑这是否预示着中国在国外会有更多的侵略性行为”。

经济学人这篇文章说，美国官员在谈及专制国家民族主义的发展时，避免将矛头指向中国，但他们也在考虑这个问题。在2021年3月发布的国家安全指令中，美国总统乔-拜登说，"美国的命运 "正越来越多地与国外事件联系起来。"他说："我们面临着一个民族主义抬头、民主倒退、与中国、俄罗斯和其他独裁国家竞争日益激烈的世界。他的国务卿安东尼-布林肯在两个月后提出了类似的观点。"他在联合国安全理事会的一次视频会议上说："民族主义正在复苏，压迫正在上升......对基于规则的秩序的攻击正在加剧。他显然想到了中国。

该文说，俄罗斯对乌克兰的入侵似乎证明了美国的一些忧虑。西方官员现在想知道，中国的民族主义--包括领导层和中国公众的民族主义--是否可能导致中国走上类似俄罗斯的道路。他们最担心的是民主台湾的命运。自1949年以来，控制该岛一直是中国民族主义的一个项目，当时共产党在大陆夺取了政权，迫使被打败的国民党逃到了台湾。2017年，中国领导人习近平说，国家的"完全统一"是"实现中华民族伟大复兴的必然要求"，他说应该在本世纪中期完成（统一）。与他的前任一样，他不排除使用武力的可能性。

民族主义会在多大程度上影响习近平先生关于是否攻击台湾的决定？或者对与中国有领土争端的其他国家使用军事力量？这些国家很多。中国对日本控制的东海尖阁诸岛（在中国称为钓鱼岛）提出了主权要求。中国对南中国海的部分地区提出了权利主张，其他五个国家也提出了权利主张。中国与印度在3400公里的边界上存在分歧。在与外国同行的会谈中，中国官员有时会指出公众对这些问题的看法是他们在制定政策时必须面对的一种力量。他们是否做过了？（上）