英国高温恐破43度 机场跑道融化公共运输受影响

英国/高温/气候

英国各地周一飙出超过摄氏30度高温，英格兰和威尔士地区尤甚。伦敦国际机场因跑道"融化"而航班大乱，地铁、火车等运输系统也被迫减速减班，以防轨道因高温变形发生危险。

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英国气象局周一表示，威尔士地区周一出现打破当地纪录的高温，哈尔登村（Hawarden）气温一度达摄氏37.1度。今年以来最高温摄氏38.1度则出现在英格兰的桑顿道宁村（Santon Downham）。

根据气象局的预测模型，英国本周恐出现摄氏43度的破纪录高温。气象局已对周一、周二两天包括伦敦在内的部分英格兰地区发布极度高温红色警戒，意指高温将对民众生活与基础设施造成"广泛冲击"，有必要调整例行规划。

气象局预测，高温现象20日才有可能趋缓。目前英国有记录以来最高温是2019年在剑桥测到的摄氏38.7度。

鉴于高温恐造成乘客不适以及轨道、电缆变形等危害，火车、地铁、公车等公共运输系统近日建议民众近两天避免非必要搭乘，并取消部分班次。

高温也影响航空运输，伦敦卢顿机场（Luton Airport）周一下午发生飞机跑道表面部分"融化"状况，导致航班延迟达4小时或被迫在邻近其他机场起降。

英国规模最大的皇家空军布莱兹诺顿（Brize Norton）基地周一也传出跑道"融化"事件。空军表示，已根据预先制定的应变计划使用其他飞行场地，因此勤务没有收到影响。

据世界气象组织周一表示，英国首次预测气温将达到40°C，英国气象局由此发布了历史上第一个异常高温红色警告。与此同时，在葡萄牙和西班牙，气温已高达 46°C。

世界气象组织指出，由于全球天气模式的变化，极端高温事件的确伴随着自然气候变化在发生。然而，近几十年来，这些事件的频率、持续时间和强度的增加显然与观察到的地球变暖有关，并且可以归因于人类活动。

虽然背景温度升高1°C似乎并不显著，但由此导致的极端高温事件严重性的增加在观察到的气象记录中已经很明显，而这具有广泛而重大的影响。

最近发表在《自然地球科学》杂志上的一项建模研究得出结论，大西洋上空的亚速尔高压系统的扩张正在导致伊比利亚半岛出现过去一千年来最干旱的情况。