中国多省银行限制储户提款

储户提款难

继河南爆发数千名储户因无法提款齐聚郑州抗议后，北京、山东和海南等省市也传出储户提款难的消息。

广告 继续浏览后续

河南村镇银行数千名储户因被停止提款、7月10日在郑州举行抗议被人数众多的便衣警察强行驱散后，中国官方17日罕见承认发生了“聚集性群访”事件，中国银保监会有关负责人称，会如期垫付金额五万元以下的客户，下一步将续启动五万元以上客户垫付工作。

但是这一事件引起社会广泛关注，人们也才发现，取款难不仅仅发生在河南，在中国其他省市也存在。

『华夏日报』援引一位在海南工商银行开户的陕西储户说，近日发现自己的帐户遭冻结而无法提款、转账和消费。另一位来自湖南的储户也表示，因为办理了某银行的贷款，在银行卡被冻结后已多次往返湖南与海南之间。

另一家中国大陆媒体『证券日报』也报道说，北京、山东等地陆续有类似情况发生。相关银行回答『证券日报』查询时称，新一波“断卡行动”是官方为防止帐户被用来洗钱诈骗而采取的风险控制措施。

该报还报道，各大银行正加大监管银行帐户，有大额现金管理、帐户余额低、异地用卡、频繁交易和资讯不全的帐户，有可能成为冻结对象。

官方同时还要去清理长期没有使用的“睡眠帐户”。根据『证券日报』援引山东银行的消息，他们已被下达任务，要求支行帐户的“睡眠率”不得超过百分之二十。

自由亚洲相关报道说，由于近日各地爆发烂尾楼的“停贷断供”浪潮，银行拿“断卡”当借口解决现金流不足的问题。该报道援引学者分析，银行接二连三“断卡行动”，打击储户对业界的信心。