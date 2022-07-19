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乌克兰第一夫人泽连斯卡娅访问华盛顿，将向美国国会发表演说。乌克兰总统办公室主任顾问耶尔马克在周二发表的一次采访中表示，乌克兰必须在冬天之前结束战争，以免俄罗斯人永久驻扎乌克兰。

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法新社报道，耶尔马克在接受媒体采访时表示， “不让战事进入冬季对我们来说非常重要。冬天过后，俄罗斯人会有更多的时间站稳脚跟，那时候将会更加困难"。耶尔马克说，他们正在试图拖住我们，而对我们来说重要的是不给俄罗斯这个机会”。

耶尔马克重申，西方盟国提供的武器仍远远不够，他表示，他把希望寄托在美国根据“租借法”向乌克兰提供军事援助。拜登在5月重新启动了二战的“租借法”支持乌克兰，法案将于8月投入实施。

泽连斯基总统办公室顾问表示，“我们的目标是胜利，除此我们不设立任何其他目标”。

他并强调，与俄罗斯正在进行的谈判只涉及解除港口封锁，以使乌克兰谷物得以出口，但谈判并不涉及结束这场冲突。

另据报道，乌克兰第一夫人泽连斯卡娅到访华盛顿，受到美国总统拜登及第一夫人吉尔的迎接。

拜登与吉尔在白宫外迎接泽连斯卡婭的汽车，泽连斯卡婭并与吉尔拥抱，并从拜登手上接过花束，吉尔与泽连斯卡婭之后连同双方代表团在白宫蓝厅会谈。

另据众议院议长佩洛西办公室称，泽连斯卡婭将在周三向美国国会发表演讲。

吉尔今年5月突然到访乌克兰，与泽连斯卡婭会面，并探访一间学校，学校里接收了逃避俄乌战事而离开家园的乌克兰人。