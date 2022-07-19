京官夏宝龙促港澳提防美西外部势力反扑

香港

中国主导香港和澳门事务的中央官员夏宝龙，在一个与港澳和深圳连线的研讨会上发表措词强硬的讲话，指全体港澳居民都应警惕「反中乱港(乱澳)」分子贼心不死，美国等西方外部势力不会甘心，随时可能反扑。他强调，打击「反中乱港(乱澳)」时必须「不留缝隙」。有评论认为，发言反映北京评估香港将因中国面对更大的西方打压，以及为研议中有关维护国家安全的基本法第23条立法工作进行「思想部署」，预料条例会较前严苛。

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中国国家主席习近平在香港主权移交25周年时来港视察并发表「7.1」讲话，就一国两制实践提出「四个必须」，港府和不同界别组织多场「学『习』会」，而昨(18日)早由国务院港澳事务办公室主管的全国港澳研究会在北京举办的学习「习近平七一重要讲话精神」研讨会可说是最高级别的。

港澳办主任夏宝龙致辞时阐释习近平所说的「四个必须」，当谈到「必须落实爱国者治港」是保证香港长治久安的必然要求时，他指出，每位港澳居民都是「爱国者治港」「爱国者治澳」的参与者、实践者及受益者，而不是旁观者。「全体港澳居民都应警惕反中乱港、反中乱澳分子贼心不死，美西方外部势力不会甘心，随时可能反扑」。他续称，要落实爱国者治港和治澳，「必须对一切反中乱港、反中乱澳势力坚决打击、不留缝隙，坚决与美西方外部势力作斗争」，守好港澳。

夏宝龙强调，制定《港版国安法》、修改香港选举制度，以及与「反中乱港」和「反中乱澳」势力及其背后的美国等西方外部势力斗争，都是为了确保「一国两制」不变。任何人任何时候胆敢挑战「一国两制」底线和反中乱港、乱澳，必将受到严惩。

他更由解释「一国」重申港澳所有居民都要「尊重和维护」中共对中国的领导。他指出，「一国」就是中华人民共和国，社会主义制度是中国的根本制度，中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，特区「所有居民应该自觉尊重和维护国家的根本制度」。

刘兆佳：香港临险恶国际形势 刘锐绍：为23条严苛立法做部署

港澳研究会副会长刘兆佳会后指出，夏宝龙的发言反映北京政府预计香港日后可能面对险恶的国际形势，随着美国和西方对中国的打压升级，香港无可避免成为打压对象，包括可能会继续在香港进行干扰及破坏、在国际上抹黑香港，以及透过制裁左右特区政府施政，故此要求港澳居民在面对外部势力打压时，需要有「强大战斗力」，确保港澳不会受太大影响。

两名资深政界人士则认为，夏宝龙的讲话是针对香港基本法中有关国家安全的

第23条的立法工作。前人大常委范徐丽泰会后表示，夏宝龙是针对23条立法，相信今届政府会在任内完成立法工作。另外，曾在2003年负责推动23条立法失败的前保安局长、现届行政会议召集人叶刘淑仪表示，虽然研讨会没有提及基本法23条立法，但有提醒仍然有「反中乱港」分子可能连系外国势力，应该长期警惕。

熟悉中国事务的评论员刘锐绍亦认为，夏宝龙的讲话是为23条立法进行「思想部署」，并在中共二十大前巩固习近平的威权统治。他预料，在现时的氛围和特首李家超完全接受北京指示的情况看来，研议中的23条立法，从内文、精神、范围到执行力度，都会比2003年所草拟的《国家安全（立法条文）条例草案》更严苛，亦更有利于官方。

根据新华社报道，是次研讨会有四百余人出席，当中包括政协副主席何厚铧、梁振英，中央有关部门负责同志，港澳两地特首李家超和贺一诚。根据疫情防控要求，研讨会在港澳及深圳设分会场，当地官员和专家学者通过视频联机方式参与研讨。而在香港的分会场，各司局长和前特首林郑月娥均有出席。