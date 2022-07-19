侮辱黑人的中国男子在马拉维被以贩卖人口罪起诉

中国-非洲

这是在中国网络上传播的种族主义视频的一个镜头

一名被指控在马拉维实施种族主义和剥削未成年人的中国男子周一在首都利隆圭的一家法院被提审，罪名是“贩卖人口”。

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这名中国人名叫陆克，26岁，6月份从马拉维逃往邻国赞比亚时被捕。

他被指控在拍摄马拉维村庄的儿童时，让他们用他们不懂的中文对自己进行种族主义评论。

在 2020 年拍摄的一段视频中，大约 20 个小男孩都穿着同样的衣服，高声喊道： 我是‘黑鬼’；智商低！孩子们高兴地这样喊着，可他们并不知道自己喊的是什么意思。

陆克现已被引渡到马拉维，并于周一出庭。法庭当场宣布陆克涉嫌均与贩卖人口有关的五条罪状。检察官表示，在两星期后调查结束时，将增加进一步的指控。

检方表示，由于存在潜逃出境和干扰未成年证人的风险，陆克的保释申请已被拒绝。检方补充说，这也是为了保护他不受公众舆论的影响，因为在相关视频播出后，当地民愤极大。

6月份，中国驻马拉维大使馆发表声明，谴责这位中国侨民的行为，并强调，中国政府对种族主义零容忍。

BBC《非洲之眼》记者鲁纳科·塞利纳（Runako Celina）和马拉维记者亨利·姆汉戈（Henry Mhango）花费数月时间，调查这一种族主义事件背后的视频制作产业。令人震惊的是，它并不仅限于歧视，还涉及虐待和剥削指控。