普京访伊朗称：乌克兰谷物出口"取得进展" 叙利亚问题会谈"富有成效"

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俄罗斯总统普京周二访问伊朗，会晤伊朗最高精神领袖哈梅内伊，并与伊朗总统莱希和土耳其总统埃尔多安举行双边及三边会谈。普京表示在乌克兰出口谷物问题上"取得进展"，就叙利亚问题的会谈"富有成效"。

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法新社消息，普京在德黑兰访问期间与土耳其总统埃尔多安会面，就恢复乌克兰谷物经黑海出口及叙利亚和平等议题进行会谈。这是俄罗斯入侵乌克兰以来，普京首次与北约成员国领导人面对面会谈。

普京表示，在乌克兰谷物出口问题上"取得进展"，他并感谢埃尔多安在此议题上的"斡旋调停"努力。

法新社援引克里姆林宫发出的一份声明表示，普京在德黑兰表示，感谢埃尔多安提出的在土耳其谈判解决食品生产及谷物经黑海出口等议题的建议。普京说，"由于埃尔多安的斡旋，事情有所进展"。"问题并未得到解决，但出现了松动，这是好事情"。

普京在与莱希及埃尔多安会谈后，向俄罗斯媒体发表谈话称，"会谈富有成效及建设性，我们就在叙利亚问题上进行合作进行了讨论"。普京并邀请伊朗及土耳其领导人访问莫斯科，继续就这些议题进行协商。

三方会后声明称，俄罗斯、伊朗及土耳其三方将会持续合作，以消灭叙利亚境内的恐怖份子，反对非法扣押或转移本应属于叙利亚的石油收入，以及反对叙利亚分离主义进程。

路透社称，普京在美国总统拜登访问以色列和沙特后数日出访中东，向西方国家传递一个强烈讯息，也就是尽管莫斯科遭到制裁，但仍计划与伊朗、中国和印度建立更紧密的战略关系。

克里姆林宫首席外交政策顾问尤沙柯夫（Yuri Ushakov）在莫斯科告诉媒体："与哈梅内伊接触非常重要。针对双边与国际议程中的最重要议题，他们之间已经逐渐展现出彼此信任的对话。他并表示："在大部分议题上，我们的立场接近或完全相同。"

这也是伊朗极端保守派总统莱希去年就任以来主持的首场峰会。对同样遭到西方经济制裁、在包括核协议等议题上与美国严重见分歧的伊朗而言，普京的到访"正是时候"。

由于中东正在形成美国所支持的海湾阿拉伯国家与以色列联合集团，区域权力平衡恐怕会朝不利伊朗方向进一步倾斜，拥有神职的德黑兰领导人现在急于与俄罗斯加强战略关系。