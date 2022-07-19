次生灾害？郎咸平告别上海了

中国-新冠病毒

2022年4月14日，封城后的中国上海，工作人员在一家医院的发烧诊所外运送氧气瓶。

坚决清零不动摇造成的次生灾害难以估量，网上传出消息，“爱国者”郎咸平也离开上海了。而一些被视为最亲近当局的知名人物也在“破口大骂”清零措施“凶残”。

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一位郎咸平的朋友发消息说，郎咸平决定举家迁移香港，永远离开上海了，”做这个决定不容易“。

这段文字下面有一段擦去名姓的两人评论：“上海两个月的封锁吓走的不只是郎咸平“，”是的，人才流失大逃亡，直接间接损失不可估量。“

经济学家郎咸平，在中国知名度很高。上海封城之初，他信心满满地说：“今天，上海2500万，一人一管，全民核酸，各地驰援，全国一盘棋，这就是中国力量”，他还说：“比疫情更危险的，是对疫情的恐慌。换好心态，等待解封”。

后因患急病的老母亲必须先做核酸才能就医，未能及时抢救去世了。他发帖哀叹：“悲剧本来是可以避免的”，“因为封控了，所以我也没有见到我妈妈最后一面。我希望这个悲剧不要再发生”。他的遭遇本应得到同情，可是他因赞许当局政策的“正能量立场”反而招致不少人的讽刺和挖苦。

对严酷的清零政策不满的北大教授孔庆东被指是著名“毛左”，他说过毛泽东思想是最伟大的思想，以前没有，今后也不可能有人能超越。

但是他出来说话了，他批严酷的防疫措施：“封建社会也没有这般凶残”，有人反讽他，“别玷污了封建社会“。

孔庆东是针对林岳芳的微博有感而发，林岳芳写的是亲友的遭遇：““我父亲的一个表姐，八十几岁，脚有病，其他没有毛病。她一直不肯打苗，结果，居委不同意，强制上门去打，前周五，白天打，晚上死了。周日火化了……”

有人评论：“连林岳芳、孔庆东这样的耄粉、大五毛、…都看不下去破口大骂了，这国被治理得什么程度，还需赘述么？按张宏良的说法，已经突破法西斯底线了!”

张文龙在7月11日民族复兴网刊载的这段评论写道：“最初我们呼吁不能突破社会主义的底线! 后来又退而求其次呼吁不要突破文明社会的底线! 再后来更是退而求其次呼吁不要突破人类社会的底线! 直到最近唐山几个彪形大汉围殴一个弱女子我们呼吁不要突破兽类社会的底线! 而如今我们喊出了所有底线中的最后底线，就是国家治理不能突破法西斯的底线!”

孔庆东和张宏良都属“铁杆毛迷“，关于张宏良，百度百科介绍：中央民族大学成人教育学院教员、时评人，以捍卫红色文化、宣传毛泽东思想享誉国内外，被北京大学教授孔庆东称为“红色坦克手”。

人民日报日前一篇评论还在为清零政策辩护，评论题目源自中国领导人习近平的一段话：“我们的防疫措施是最经济的，效果最好的“。但舆论的反应恰恰相反。

北京学者荣剑评论，“目前的防疫政策引发公愤，左中右无不厉声谴责，‘何新老家伙’也在其中，违背科学常识的清零政策已被全世界所抛弃，包括朝鲜，为什么吾国还要坚持？难道如何新所言，有一股逆流在搞破坏？”

何新也是一个很有争议的人物，被指是一个国家主义者，账号“何新老家伙”，7月16日发出的文字说：“百思不得其解。每当国家开始调整防疫政策，开始抓经济，就有重要地区出现蛊毒，倒逼逆转。照此下去，循环往复，周而复始，永无宁日。”

这些话都说的很严重。