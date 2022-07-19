经济学人：习近平培育了一种丑陋的中国式民族主义（下）

中国/民族主义

经济学人7月14日的文章介绍了中国民族主义的狂热事迹后指出，最近情况有些变化，民族主义不再是有效的社会粘合剂。当局非常紧张，连国歌第一句“起来，不愿做奴隶的人们”的帖子也受到审查….

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经济学人说，最近，人们的心态发生了变化。民族主义不再是一种有效的社会粘合剂。冠状病毒的奥秘克隆（Omicron）变种已更难遏制；封锁变得更加频繁。上海和其他几个大城市遭受了数周的严厉限制。许多人在网上提出抗议，指责封锁区的官员未能提供足够的食品供应帮助，而且，除了治疗冠状病毒外，使人们难以获得对危及生命疾病的治疗。该文说，在习近平时代的大部分时间里，大学一直很平静。然而，在今年5月，几个校园里沮丧的学生举行了反对隔离规则的小型示威。一些网民敢于说“方方是对的”了。

官员们如此担心，以至于4月，在上海两个月的封锁期间，微博审查了含有中国国歌第一句“起来，不愿做奴隶的人们”的帖子。最近，微博用户再次亮出这句话，并配上一些河南抗议者遭官员驱散的照片。

经济学人的这篇文章说，习近平先生知道，有时要让爱国者保持一致是多么困难。1989年的天安门广场抗议活动就是一个戏剧性的例子。学生们走上街头，高呼“爱国无罪”。他们将自己的行动描述为“爱国和民主运动”希望强调他们对中国的热爱会有助于缓和党的敌意。他们的策略一度奏效，因为中共领导人为是否承认学生的爱国主义而争吵不休。

在2012年的反日抗议活动中，一些示威者高举毛泽东的画像。他们是薄熙来的粉丝，薄熙来是一位地区领导人，在与习近平先生进行权力斗争后被捕。薄熙来曾试图通过呼吁人们怀念毛泽东时代（其中不涉及帮派暴力的部分）来建立支持。他于2013年被判处终身监禁。

然而，该文指出，对党来说，网上的民族主义是压制异议的有用工具--自由主义者很快就会被民族主义的巨魔抓住。但对该党来说，这也是一个充满陷阱的阴暗世界。

新毛泽东主义者早已隐瞒了他们对薄熙来的热情（在习近平先生的领导下，支持薄熙来的风险太大）。然而，他们仍然在网上发声，作为民族主义事业的拉拉队，也作为中国社会弊病的批评者，如巨大的贫富差距、腐败和对来自农村的农民工的"剥削"。2018年，警方逮捕了几名新毛主义学生活动家，他们一直在为工厂工人争取更好的条件。

极端毛主义

网上的毛泽东主义者对那些他们认为是站在 "官僚资本家 "一边的人进行狙击，这些人控制着商业和政治。他们的眼中钉之一是《环球时报》的前编辑胡先生，此人在微博上有2450万粉丝，可能是中国最有名的网上民族主义者。对新毛泽东主义者来说，胡还不够民族主义。他们指责他呼吁网民在对安倍先生死亡做出反应时要保持警惕。胡先生在他的视频博客中说，对安倍晋三去世的过度欢呼，已被中国的批评者利用来"抹黑"这个国家。

经济学人的文章说，中国的民族主义在网上有商业的一面，这也使我们难以评估公众的真实立场。通过利用社交媒体吸引对赞助商产品的注意力而赚钱的网络影响者，将民族主义作为吸引点击的诱饵。

人们被网络大V兜售的阴谋论所吸引，例如，关于美国军方参与制造和传播冠状病毒。该文在括号内解释说，这是中国当局急于鼓励的虚假信息，以抑制西方关于该病毒从武汉实验室泄漏的猜测。

鉴于许多网上话题受到严格审查，一些网民可能会陶醉于诽谤性的民族主义言论，仅仅因为他们有这样的自由，因为在中国攻击自由主义者是没有任何风险的。

但西方仍在担心。在今年晚些时候的20大党代会上，预计习近平先生将获得第三个任期。这将打破许多人认为已经成为惯例的做法：总书记最多任期为两届。

四年前，当人们意识到习近平的连任计划时，一些精英成员对这一想法颇有微词。他们之前曾经希望该党会走向一个可预测和有序的继承制度。一些分析家现在想知道，为了证明自己的持续统治，习近平先生是否会发挥其民族主义的优势，也许会暗示只有他才能确保与台湾的统一。西方外交官正在焦急地寻找更强硬路线的暗示。

一些分析家现在思忖着，为了证明自己持续掌权的合法性，习近平先生是否会发挥其民族主义的优势，也许暗示只有他才能确保台湾与中国统一。西方外交官正在焦急地观察更强硬路线的迹象。

这篇文章最后指出，尽管中国的军机和船舰经常在台湾岛周围出没，却很少有迫在眉睫的危险迹象。但中国的民族主义已经变得更加丑陋，而中国的“继承政治”总是充满了党内的紧张关系。习近平先生的反对者，或那些期待他最终离开政治舞台的人，可能会采取更强烈的民族主义形式，这并非不可能。习近平先生培养了一支不稳定的力量（民族主义）。他可能并不总能控制的住。（下）