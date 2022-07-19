郎咸平迁出上海后 彭博社称封城清零阴影将使上海万名富人离开中国

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在上海定居的台湾籍经济学者郎咸平近日举家自上海迁去香港后，美国彭博通讯社引述移民机构报道，上海封城清零使许多人留下心理阴影，今年估计有超过1万名富裕民众带着480亿美元身家离开中国。

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报道说，在上海经营高级餐厅的胡先生，近期已卖掉餐厅约2000万元人民币的股权，并找了移民律师和财富管理顾问帮助他办理移民。尽管可能障碍重重，胡先生还是表示想搬到加拿大定居。胡先生表示：“你能想象，在这个中国最发达城市，开始封城时我差点饿死吗？我非常难过，是时候走了。”

7名银行家及多名移民顾问向彭博社透露，上海封城期间的移民咨询量比去年增加3至5倍，关于如何将资金转移出境的查询，近期正在激增。上海移民顾问苏米（Sumi）说：“因为防疫封控问题，许多人真的感觉别无选择。有些客户以前对移民问题犹豫不决，现在终于下定了决心。”

报导指出，连人带钱离开中国，这是胡先生之前从未想过的事情，就像大陆全国各地的富裕阶层一样。但政府会让他们走吗？这是盘旋在他们心头的大问题。有移民律师透露，决策层虽未明确收紧限制，但近几个月官方处理护照申请的时间拖长，对资料要求更加繁琐，同时把大笔资金转移海外的方法正愈来愈少。

郎咸平在上海封城之初曾说：“上海2500万，一人一管，全民核酸，各地驰援，全国一盘棋，这就是中国力量。”后因患急病的老母亲必须先做核酸才能就医，未能及时抢救去世了，他发帖哀叹：“因为封控了，所以我也没有见到我妈妈最后一面。我希望这个悲剧不要再发生”。

据法广报道：对严酷的封城清零政策不满包括许多著名的毛左人士，北大教授孔庆东批评道：“封建社会也没有这般凶残”