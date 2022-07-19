马克龙将赴森林火灾地区视察 英国高温破纪录40.3度

法国/西班牙/英国/高温/森林大火

法国总统马克龙将于周三下午前往西南部的吉伦特省，自7月12日以来在吉伦特省肆虐的两场大火已经烧毁了19,300公顷的森林植被。西班牙38处森林火灾已吞噬超过6万公顷林地；英国高温达到破纪录的40.3度，伦敦多处火警进入重大事件状态。

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法新社报道，总统府爱丽舍宫周二发出的公告称，马克龙将与当地参与扑灭森林大火的消防人员、警察力量、安全部门人员在一起。马克龙周二要求政府方面进一步加强为扑灭吉伦特省大火而采取的各项行动措施，同时提高在未来几周采取灭火行动的能力。

自7月12日以来在吉伦特省肆虐的两场大火已经烧毁了19,300 公顷的森林。所幸这两起森林大火到目前没有造成任何人员伤亡，超过34,000居民紧急疏散。

周二，当局调动了来自法国各地的大约 2,000 名消防员并出动10架灭火飞机参与灭火行动。

而在西班牙，自13日开始在全国38处延烧的森林大火，到周二已吞噬超过6万公顷土地，造成8000人紧急疏散。在森林大火最严重的中北部卡斯提亚拉曼查（Castilla-La Mancha）地区的萨摩拉（Zamora）省，火势已摧毁超过3万公顷土地，并造成2人丧生，包括1名森林消防员、1名牧羊人。

欧洲多国热浪持续，英国气象局周二在林肯郡纪录到破纪录的摄氏40.3度。高温天气下，伦敦多处发生火警。在东部郊区温宁顿村，大火烧毁农田及房屋，消防派出过百人救火。

伦敦消防宣布进入"重大事件状态"，呼吁居民不要烧烤，以免增加火警的风险。伦敦市长形容，消防正处于巨大压力下。

与此同时比利时、荷兰和德国也遭受高温酷暑侵袭。