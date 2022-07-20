习近平邀欧盟四国领导人赴京 真消息假消息？

中国-欧盟

图为法国总统马克龙2019年3月25日在爱丽舍宫与中国国家主席习近平会晤。与三年前相比，中欧关系目前处于低谷。

香港『南华早报』报道北京邀请法、德等四国领导人11月访问北京，与中国国家领导人习近平会晤。但是，中国外交部发言人赵立坚说这是一个“假消息!” 毫无转圜余地。然而，南华早报坚持自己的报道，消息来源否定了赵立坚的否定。问题是，习近平为什么邀请欧盟领袖赴京？赵立坚为什么要说这是假消息？

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在中国外交部否认北京邀请欧盟四国领导人之后，『南华早报』的消息来源再次证实了北京邀请欧盟领导人前往北京访问。提供消息的欧盟高级外交官对南华早报说：“习近平想要一个加冕仪式一般的会面，世界各国领导人来到北京，向‘习近平三世’致敬，如同拿破仑三世那样。”

南华早报最早于7月18日发出的报道援引熟悉情况的欧盟高级外交官说，欧洲高层领导人已被邀请于11月在北京会见中国国家主席习近平，邀请函已发给德国总理奥拉夫-朔尔茨、法国总统埃马纽埃尔-马克龙、意大利总理马里奥-德拉吉和西班牙首相佩德罗-桑切斯。但欧洲方面尚未决定是否接受邀请。

决定中共领导人习近平继续连任的中共20大将在今年秋天召开。北京邀请法德等国领导人访问北京的时间是11月，应在中共二十大结束之后，南华早报亦指出，拟议的日期是在10月中共20大举行之后，“这一事实间接证实了习近平将获得第三个任期”。

但是，7月19日，在中国外交部例行会议上，当记者就此询问赵立坚能否证实邀请函已发送，德、法、意、西是否已回应时，赵立坚的反应好像很诧异：“我不知道他们这是从哪儿来的消息。我可以告诉你，这是一个假消息。”

不过，南华早报跟进报道，那位欧盟高级外交官再度证实，上述欧盟成员国已经就11月的潜在访问进行了接触，目前正在考虑如何处理这一问题。他称，柏林和巴黎都在就这一潜在的会晤进行讨论。他表示，邀请仍然是非正式的，预计将在今年晚些时候正式确定。

中国外交部为什么会否认？有分析指，可以考虑有两方面的原因，一个是中国内部的原因，20大还没有召开，已经对外国领导人发出与习近平会晤的邀请，显示生米已经做成熟饭，习近平连任铁板钉钉，这样做会不会引起党内更多的反感呢，何况，习近平坚决清零，导致中国经济严重滑坡，在这种情况下，提前给自己安排“万国来朝”，祝贺他的胜利，是否效果很糟？

一个是外部的原因，法、德、意、西领袖是否接受北京的邀请呢？北京2022年冬奥会开幕式，本来也希望西方领导人出席，但北京最后借防疫的理由知难而退，最后特邀了一个普京。事实上，西方领导人外交抵制了北京冬奥会，为什么？这与北京处理新疆、香港、台湾问题有重大关系。一个最明显的例子，经过七年谈判达成的雄心勃勃的『中欧投资协议』也被弃置。

那么， 欧盟领袖现在会接受北京的邀请吗？消息人士称，中国外长王毅9月前往纽约出席联合国大会途中先来欧洲做铺垫工作，“将由王毅在9月去欧洲评估什么是可行的。”

分析说，文章可能就在这里，王毅是来探路的。欧盟领袖要接受北京的邀请，恐怕不能只是到北京去实现中方希望的“万国来朝”，像前述消息人士所言：世界各国领导人去祝贺习近平的“加冕仪式”。

北京与西方的关系比起北京冬奥会举行的阶段，并没有发生变化，而且因为发生了俄罗斯侵乌战争，双方的关系更加紧张。

南华早报报道，这位密切参与欧盟-中国事务的高级外交官表示，欧盟几大国试图能够与北京在有关俄罗斯侵乌问题上进行建设性合作，他说，双方的分歧众所周知，但能否找到共同点呢？潜在的共同点包括反对使用大规模毁灭性武器，拒绝承认分离主义共和国，粮食安全和人道主义援助。

找到共同点的可能性有多大？从赵立坚斩钉截铁指南华早报的消息是假消息来看，北京方面是否已意识到困难重重。

赵立坚一个“假消息”，好像给人万一事不成，也不失面子的感觉，但又网友评论，这件事给人的感觉，习近平对中国的真实的国际处境完全无知。