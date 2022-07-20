传中国欲阻联合国人权专员发表新疆报告

中国/新疆

5月到访新疆的联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet Jeria），应在8月底离任前发表有关新疆的报告，在万众期待之际，路透社引述四名消息人士称，中方要求巴切莱特收起这份有关新疆人权备受侵害的报告，不要发表。

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根据报道，中方向成员国传阅信函，对人权专员的新疆报告表达了「严重关切」，指报告包含对新疆的评估，一旦公开，会令事件更加政治化，亦会加剧集团间就人权事务的冲突，削弱人权高专办的公信力，损害高专办和成员国之间的合作。中方强烈要求巴切莱特不要发表有关评估。

中方6月下旬在日内瓦的外交圈子传阅有关信函，并要求成员国联署支持其要求，现时未知有多少国签署，亦不知道巴切莱特是否已经收到联署信。而路透社接触的四人中，有一名外交人员表示，已代表其国家联署信件。

中国常驻日内瓦代表团发言人刘玉印没有正面响应就有关信件的查询，只是重申，有近百个国家最近表态支持中国在新疆议题上的立场，并反对以人权为幌子去干预中国内部事务。路透社称，中方所指的支持是在本月8日完结的人权理事会大会上的公开声明和联署信。

巴切莱特5月曾到访中国新疆，行程均由中国安排，她当时强调，该次行程只是「访问」，不是「调查」，相关的软弱立场遭到人权团体严厉批评。人权组织一直指控中国政府虐待新疆维吾尔族，包括将他们拘留在「再教育营」，施以强迫劳动；而中国政府则极力否认这些指控。

路透社引述两名外交人士称，中方6月下旬传阅的信函，是北京直接游说巴切莱特的罕有证明，而对于一些与中国有紧密经济联系的国家来说，实在难对中国的要求说不。

与其他国家一样，中国会透过要求其他国家签署其政治声明等外交备忘录来寻求支持，从而影响由47名成员组成的人权理事会，该理事会的行动虽然不具法律约束力，但可以授权对涉嫌侵权行为进行调查。