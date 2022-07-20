绿色和平组织谴责中国燃煤电厂越来越多

中国/燃煤

绿色和平组织周三7月2 0日表示，中国作为世界上最大的温室气体排放国，今年加快了对新增燃煤发电项目的审批，当局试图以此来避免电力短缺。但绿色和平组织认为能源短缺的原因是整合不力。

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据法新社北京报道，中国这个世界上人口最多的国家在2020年承诺到2030年开始减少碳排放，但其56%的发电量仍依赖对气候特别有害的煤炭。

去年，中国国家主席习近平承诺，从2026年开始，中国的煤炭使用量将下降，但环保人士担心，由于中国政府面临经济困难，这个目标可能难以达到。

根据绿色和平组织的数据，在今年第一季度，中国监管机构授权的煤矿总产能为8.63千兆瓦，已达去年（2021）全年批准产能的几乎一半。

绿色和平组织在中国监测气候和能源问题的Wu Jinghan在一份声明中说，“增加燃煤发电能力不会确保中国的能源安全。他说，"中国的燃煤电厂产能过剩"。而"能源短缺的原因是发电、电网、负载和存储的整合不力。

中国当局对新建燃煤电厂的批准在2021年中期有所下降，但随着因供应不足面临大范围断电，又出现了反弹。

今年夏天，中国正遭受热浪的侵袭，居民和办公室增加对空调的使用，导致中国的电力消耗飙升，

中国当局的目标是今年将煤炭产能提高3亿吨，国务院在5月宣布对煤炭生产投资100亿元人民币（14亿欧元）。

吴先生警告说，但是，"这种单一能源的产能过剩，是中国能源安全和能源转型的主要障碍"。

法新社说，自俄罗斯开始入侵乌克兰以来，大宗商品价格的上涨使得中国更加关注其能源安全问题。另外，中国经济此刻正受到疫情限制措施和房地产危机的影响。