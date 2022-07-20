香港24小时内三度接230亿港元沽盘 结余跌近一半至约1765亿

香港/经济

港元汇价持续走低，触及与美元挂钩的联系汇率兑换保证水平，以致香港金融管理局今(20日)晨宣布，于纽约交易时段再沽出10.98亿美元，即要承接86.19代港元沽盘，是该局在24小时内三度沽美元、接港元，涉及229.7亿港元(下同，折合约28.6亿欧元)令银行体系总结余在后天(22日)跌至1760.44亿，较5月「接钱」周期开始时减少了近48%。不过，市场估计，香港银行暂时毋须加息。

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在此之前，金管局在昨晨5时左右公布，在纽约交易时段于市场承接约80.7亿元沽盘；14个小时后，再宣布承接合共8亿美元（约62.8亿元）的港元沽盘。根据联系汇率，当港元汇价触及7.85的弱方兑换保证水平，金管局便须从市场承接港元沽盘，以捍卫联系汇率机制。

《香港经济日报》报道，市场一般认为，银行体系结余跌穿1000亿元水平，香港将会加息，现时仍有760亿元的差距，而美国将于六个工作天后召开议息会议，预料香港7月底前跟随加息机会不高，而联储局下次会议将在9月底，夤料届时香港才有较大机会加息。

港美息差拉阔时，资金会由港元流向美元，令港汇转弱，当触发弱方兑换保证水平时，金管局仗须沽美元、接港元，根据公开资料，自5月12日凌晨起，金管局已22度从市场承接港元沽盘，涉款合共1614.36亿。有关数额已较上次美国加息周期，即2016年至18年期间共加息2.25厘多，触发港汇在18至19年间共35次触及弱方兑换保证，共流出1256亿港元。