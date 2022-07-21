“中国优步”-滴滴出行面临12亿欧元罚款

中国/滴滴出行

中国优步-滴滴公司在经过一年网络安全审查后，面临12亿欧元的罚款。中国网信办周四公布审查结果，指滴滴公司违法性质恶劣，罚款人民币80亿零3000万元（约合12亿欧元），董事长程维与总裁柳青各罚款100万元。

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根据中国官方微信号“网信中国”披露，国家互联网信息办公室依据“网络安全法”、“数据安全法”、“个人信息保护法”和“行政处罚法”等法律法规，对滴滴全球股份有限公司做出上述行政处罚决定。

法新社指出：作为中国市场上旅游包车（VTC）网约车领域的佼佼者，滴滴公司面临最近两年来开始的中国对科技行业的收购局面。

滴滴曾被称为中国的优步（Uber），是近年中国政府广泛整顿科技企业的最大目标之一。在监管机构介入之前，中国科技行业出现了多年的高速增长和巨大的垄断。

去年6月，滴滴出行不顾中国官方反对，在美国挂牌上市，结果上市不到一周就遭到中国官方出手监管，对滴滴展开一系列的调查，不仅新用户被禁止注册，应用程序也遭到下架。以致股价一路走低，于今年4月16日正式发布自美退市公告。

美国《 华尔街日报》披露，如今，随着处罚措施的宣布，中国政府将放宽包括禁止新用户注册的限制，也将允许滴滴的应用程序重新在中国应用商店上架。知情人士则表示，这项罚款还可能为滴滴被搁置的香港上市计画铺平道路。在中国，使用“滴滴出行”（滴滴）的用户每个月高达数以千万计，10亿美元罚款占其去年总收入273亿美元约4%。