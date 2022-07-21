新任法国国防部长：将持续以军事行动确保国际法规定的航行自由

法国

法国参议院外交暨国防委员会于20日下午邀请国防部长勒克努（Sébastien Lecornu）进行听证，参议员卡迪克（Olivier Cadic）就台海等印太安全情势提问。法国国防部长表示，将持续以军事行动确保国际法保证的航行自由。

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法国参议员卡迪克表示，他去年10月曾随参议院友台小组主席李察（Alain Richard）率领的参议院代表团访台，抵台前夕共有56架中国军机闯入台湾防空识别区（ADIZ），“台湾持续受到中国军机骚扰，今年至目前为止，中国军机扰台架次已较去年同期增加55%”。

此外，卡迪克指出：7月4日中国及俄罗斯军舰联手入侵日本周边海域，中国在南海恫吓周边邻国的行径越来越频繁。

卡迪克认为，面对印太地区军事化，法国应强化军舰武装，“因不幸的事实是，印太地区持续军事化与两极化，法国必须有所反应”。他质问国防部长，该如何强化法国在印太地区的军事存在？

法国国防部长答询时表明：“有关台湾及中国，在外交上，法方强调台湾与中国应保持对话；而军事方面，毫无疑问，法国必须确保国际海洋法所给予的航行自由。”

法国国防部长勒克努指出：法方在国际水域从事的巡逻任务即属于确保航行自由的一环，并举法国派出核动力攻击潜舰在南海巡弋为例，表示其目的“就是为了敦促各国遵循国际海洋法”。

他说：“该区各方也会注意这艘为吁请遵守国际海洋法而巡逻的核动力潜舰…这也是外交立场与军事行动的结合，我们必须继续这个任务。”

中央社报道指出：中国外交部6月13日表示台湾海峡不是国际水域，称中国拥有台湾海峡“主权、主权权利和管辖权”。法国国防部长答询时虽未直接点名台湾海峡，但是在参议员卡迪克有关台湾、中国及台湾海峡问题的架构下，做出明确回覆。

这也使得法国成为继美国国务院6月16日发表声明强调“台湾海峡为国际水道”后，第一个出面声援台湾并重申印太航行自由的欧洲国家。