美前国防部长埃斯珀：美国官员访台行程不应由中国决定

美国国会

美国总统拜登20日被问到对联邦众议院议长佩洛西计划访问台湾的看法时说“军方认为现在不是好主意”。对此前国防部部长埃斯珀（Mark Esper)表示，他不认为应该让中国决定美国官员的出访行程，美国应该要让政治领导者们访问台湾，才能真正了解台湾的状况。

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埃斯珀21日接受记者联访时表示，他认为美国当前政策的一大问题之一，就是让中国在其中有太大的发言权。美国应该听听台北的意见，在此事上，台湾是希望佩洛西来访问。

埃斯珀2019年7月至2020年11月担任美国国防部长。埃斯珀表示，美国应该要做正确的事，让美国的政治领导者们到台湾了解情况、和台湾的领导人见面，听听台湾的观点，藉此作为美国政治决策的评估。

埃斯珀指出，他认为美国的“一中政策”已经走到尽头，美国的政策需要更新和现代化，也需要新的观点。事实上是，当美国众议院议长要访问台湾，美国还要担心会引起中国何种反应时，正代表美国需要重新检视政策。

埃斯珀19日访问台北时也曾表示，美国“一中”政策现在已经没有用了，因此美国应该放弃其对台湾“战略模糊”的立场。

另据报道：对于外传将在8月访问台湾，美国国会众议院议长佩洛西21日表示，基于安全考量，她从不谈自己的出访计划，但她表示，展现对台湾的支持很重要。

对于总统拜登提到军方认为波洛西现在访台“不是好主意”。佩洛西表示，若要说她访台会带来困扰，她认为拜登的意思是军方或许担忧飞机会遭中方击落之类的。佩洛西说“我并不确切知道，我没看到，我没听到”，“我不曾从总统那里听说”。

佩洛西原定4月到访台湾，因感染新冠病毒而取消。佩洛西若能成行，将是25年来首度有美国众议院议长访台。