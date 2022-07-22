澳门赌场明起恢复有条件营运 清零后才可与中国通关

澳门/防疫

澳门过去一星期每日有由个位数至廿多宗不等的新增感染个案，决定今(22日)天午夜过后进入「防控巩固期」，包括赌场和理发店在内的部分场所可以有限度恢复营业，例如赌博场所的上班人数不可多于原来的一半；但商场内的店铺、电影院、酒吧等场所仍须暂停营运。政府表示，为期一周的巩固期内，当局称未有条件与中国内地通关，强调会在达到「清零」目标后尽快通关。

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停工停市加上密集的核酸检测及期内的每天快速检测，澳门疫情回落，昨天单日新增5宗感染个案，令今轮疫情累计个案增至1800宗，死亡人数六人。新增死者是93岁的男性长期病患，有慢性心脏病及慢性肺部疾病，需长期在家使用氧气，于本月9日确诊，延至前日凌晨不治。

连今天在内，澳门一连12天处于「相对静止期」，全市停工停市，包括澳门赖以为生的赌博业，澳门行政长官前日批示，由本月23日至30日凌晨零时，除了维持社会必要运作及居民生活所需的公司或场所继续正常运营之外，其他从事工商业活动的公司或场所，在遵守卫生当局防疫指引要求的前提下，可有限度运营。而有需要外出者，成年人须佩戴KN95或以上标准的口罩，外出时更不能聚集。当局表示，如果疫情在巩固期受控，防疫措施将继续放宽。

而在巩固期于本月30日结束时，澳门当局会展开一连两天的全民核酸检测，开展澳门政府自6月18日爆发新一波疫情以来的第14轮全民检测。而在昨日的第12轮全民核酸检测中，有1人感染。