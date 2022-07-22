特事特办VS依规办事：特首李家超要求豁免没有豁免机制的路灯悬挂国旗收费

香港/政治

强调「依法办事」、拘捕行动中只管「犯法就是犯法」的香港特首李家超，介入地区人士悬挂国旗而按章收费事件，在当局表明没有豁免机制下，要求涉事的路政署豁免收取相关人士费用，令部门须退还已收取的14.8万港元(下同，折算约18453欧元)。行动获建制派大赞，但民间舆论则大表质疑。

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事缘元朗区议员邓镕耀去年向路政署申请在国庆期间在区内的街灯悬挂1200面国旗，维期二十天，当时已获悉要收费，其后收到署方发来账单，收取检查费和申请费用，合共147670元。当事人亦已交费，但事件获建制派作家屈颖妍日前在专栏中代抱不平，指挂国旗本是政府责任，「官员竟好意思要这些爱国者多呕十几万出来。」文章引起两名立法会议员关注，并去信署方查问，表明挂国旗是正当爱国行动，实在不应被收取费用。

一直强调有关收费「没有豁免机制」的路政署回复传媒时称，当局须检查旗帜的悬挂有否危害安全，收取的是成本费，每面旗6元。但又补充，收到议员要求酌情豁免后，正积极跟进，审批豁免的程序快将完成，会尽快退款。

要求豁免收费一事，现届议员何君尧已在去年向当局提出，但环境局长陈帆未有要求当局特事特办，故路政署近日的处理有被迫豁免之嫌，引发昨天早上部分清谈节目提出质疑，忧虑署方受压之下不按规矩办事，尤其是路政署已申明，没有豁免机制。

及至昨晚，谜底揭晓，特首李家超在他的脸书上透露，港府重视推展爱国主义教育，他已「指示有关部门豁免相关费用，……针对相关事件的处理手法，我已要求有关部门制定有效和适当措施，避免同样事情再发生。」而署方深夜亦发稿，表示正与相关部门制订日后在灯柱悬挂国旗豁免费用的具体安排。

李家超的做法获得建制派赞赏，一晚之间，其帖文有3600人点赞，近六百个评论中，绝大部分是赞扬之言，当中包括立法会议员梁熙和梁美芬，后者表示，「民生无小事，特首这次迅速响应，还爱国爱港人士的尊严，抵赞！」更有网民对署方提出质疑：「要彻查路政署点解要针对爱国行为？之前黑暴周街贴&挂旗+海报……点解当时5(即「唔」)揸正做？双重标准」

不过，其他舆论则对当局的做法有所质疑，例如前清谈节目主持人吴志森在网上质疑，日后是否打着「爱国」旗帜便可豁免？《明报》政治专栏亦以《程序与政治如何拿揑 特首介入国旗收钱事》为题撰文，引述数名不具名的公务员慨叹，前线只是公事公办，可能敏感度不足，但并没有错；又指日后重大日子处理类似以「爱国」为名的申请，将难以阻止，或要向更高层请示。若因此出现安全意外，当局又要弧受另一种批评。

议员田北辰指出，路政署现时的做法和豁免均有商权之处，建议署方日后基于公众利益才批准悬挂旗帜，豁免全部收费。

距离十一国庆尚馀两个多月，曾去信路政署要求交代收费理据的李镇强认为，当局应就市民悬挂国旗、区旗订立常设机制。他称，现时在不同位置悬挂旗帜由多个部门分管，认为应设立由各区民政事务专员协调的统一机制，方便市民申请。他又认为机制应先只限于悬挂国旗和区旗，已就建议去信民政及青年事务局，对方初步持开放态度。

田北辰倡涉公众利益方准挂

陈仲尼欣赏署方调整做法，至于长远应否豁免收费，他认为不能轻率决定，建议先交由相关部门检视。他说，在灯柱悬挂国旗涉及一定成本，例如保险费等，收费亦合理，不过如果在普通栏杆悬挂不涉成本，则不应收费。

曾协助邓鎔耀的立法会议员何君尧认为，今年十一国庆应由政府在街上挂国旗，显示新政府“新气象”。他强调，路政署将来应设机制，或由政府统筹提供市民自发挂国旗的指引。