若中国今侵台 将遭与俄打乌同样的后勤失败问题 法媒评

如果中国今天入侵台湾，它将遭受与俄罗斯侵略乌克兰时同样的后勤失败问题。 这是法国世界报近日的报道。另据据五角大楼报告称，中国若入侵台湾 冲突可能导致双方 50 万人死亡。

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尽管中国国家主席习近平已着手对人民解放军进行重大改组，但西方专家怀疑北京目前是否有“大规模部署军队”能力。

美国中情局局长威廉伯恩斯说：“我认为中国领导层和军方“从俄罗斯在乌克兰的战争”中吸取的教训是，他们将不得不积聚压倒性的兵力，以考虑未来采取“对台”行动。 威廉伯恩斯于 7 月 20 日周三在科罗拉多州阿斯彭举行的安全论坛上发表这篇讲话时还说，毫无疑问地，即使中国说它更喜欢“和平统一”。这名美国外国情报局头子也分享了他的军方同行的分析，并表示他相信中国“总有一天会用武力控制”这个民主岛屿。

世界报指出，北京相信华盛顿会在台北保卫中华民国台湾政府。 据美国五角大楼称，这场冲突可能导致双方 50 万人死亡。

这还要看，中国共产党将如何使用人民解放军（PLA）。 应该指出的是，自 2 月 24 日俄罗斯对乌克兰发动闪电攻势失败以来，俄军在乌克兰的巨大后勤困难——补给线被切断，阻止船只进入海岸——这些都令解放军感到担忧。

中国解放军所面对的挑战是让自己穿越 180 公里宽的台湾海峡。 现在已经有的关于中国的文件“描述了两栖入侵台湾的不同作战概念，美国国防部 2021 年向国会提交的关于中国的报告提出了这项解释。

最重要的就是：“联合登陆岛屿战役”设想了一个基于后勤、空中和海军支援以及电子作战的协调、并能环环相扣的复杂行动。”

然而，自二战以来，除了1950年9月朝鲜战争期间的仁川战役外，还没有一次大规模的两栖突击行动被认为是成功的。

一些在这个问题上为五角大楼工作的美国分析家于周二(19日)向“战略与国际研究中心 (CSIS) ”提交的一些结论指出，就中国的军事手段而言，它不会比俄罗斯做得更好。乔治华盛顿大学前军事情报专家朗尼·亨利小心翼翼直言不讳地承认说：“我们提出的许多问题都没有解答。”

解放军能否在继续支援其部队的同时抵御敌人的攻击？ 一旦战争开始，它能否在预先制定的计划之外调整其日常的攻击？

不过，亨利安定人心的说：“在我看来，中国的大型空战行动力不能超过两周。 它没有能力大规模的投送力，我们甚至不知道它是否想这样做。”，

“令人惊讶的缺失”：

美国国防部的约书亚·阿罗斯特吉观察指出，解放军有“惊人的缺点”。 美国陆军战争学院的上校沙特泽 George Shatzer 一一列举说：缺乏实战经验，指挥结构不合适（做出决定需要五到六个级别的批准），现代武器装备不足、船队的补给舰不足、飞机维修设施的手段不足。

美国国防大学的乔尔·伍思诺提醒说，中国国家主席习近平发起了对解放军组织的深刻改革，他于 2016 年创建了一支“联合后勤保障部队”，既省钱又提高效率。这支新的集中力量在2020年底进行了第一次重大演习。

伍思诺补充说：“习近平的第一个真正考验是在武汉动员起来处理新冠病毒疫情，并取得了巨大成功。 然而， “五个军区的指挥官在和平时期无法控制他们的后勤，新组织在战时将如何运作尚不清楚。此外，与我们不同的是，一般军官在其职业生涯中不需要具有后勤经验。总之，我认为中国军事后勤人员还没有决定他们的模式构建。”

根据世界报，关键之一是习近平提出的国防“军民融合”，即“解放军社会化其后勤及支援系统”。国防部的约书亚·阿罗斯特吉说：“运输严重依赖旅级的民用手段。”

美国国防部年度报告进一步说明：“他的改革甚至包括“在建设机场、港口、铁路、公路和通信网络等民用交通基础设施时考虑军事层面的需求。”

2021年8月，北京用轮渡绕台进行演习。 西方专家指出，事实仍然是，军事装备和士兵的机动性需要特殊的技术条件。

正在进行的重组使得将官员纳入文职机构成为可能，但目前这些机构还没有准备好超越中国边界。”

解放军倾向于使用公路和铁路进行行动，而这一选择让俄罗斯军队付出了沉重的代价，因此俄罗斯军队很容易成为乌克兰这些轴心道路上攻击的目标。

亨利确定指出， “中国正在考虑进攻，然后是需要大量支援的陆作战的阶段，但不能保证解放军能做的到。”

“令人担忧”的教训：

2022 年初 Harlan Ullman大西洋理事会估计指出，如果明天台湾依靠 450,000 名军人和文职人员的国防力量，中国将不得不部署 120 万士兵和辅助人员——总作战力量将是 200 万——并且它需要数千艘舰船。

这位分析家提醒说，1944 年美国从“30,000 名饥饿的日本士兵”手中夺回台湾的行动提供了比诺曼底登陆的兵力两倍的行动，即 400,000 名士兵和 4,000 艘船只。

CSIS 项目主任林邦尼强调，中国国家主席习近平的核心圈子“在非常高的程度上”吸取了乌克兰战争的主要教训， 这个令人担忧的教训

“他的结论是，中国的安全环境已经变得更糟，而且在其邻国有西方发动代理人战争的可能性，这意味着解放军需要做好更充分的准备。 »

这种情况下，这位专家向他保证，不能确定说，如果台湾在几年内受到解放军的攻击，台湾“在防御方面会像乌克兰一样好。

事实上，北京届时将致力于填补其在后勤、信息控制、指挥等方面的军事空白。 »

台湾前参谋总长李喜明上将21日在日经新闻上，为了是否能建立一个像乌克兰那样的“领土防御力量”的问题，他表示对台湾民众的抵抗解放军的意志有所质疑，以及中华民国常规军事手段与中华人民共和国相比存在不可弥补的劣势。