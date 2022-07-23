中国官方首回应：新冠疫苗致儿童糖尿病是网络上不负责任的错误言论

中国/新冠病毒/糖尿病

中国网络近期相继传出跨省市家长联名发出的公开信，控诉孩子接种科兴生物、北京生物等国产灭活疫苗后罹患第1型糖尿病与白血病，引发社会议论。中国政府今天首度公开回应。

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据中央社今天引述报道称，中国说接种新冠疫苗不会引发白血病和糖尿病。据中国国务院联防联控机制今天针对国产新冠疫苗安全性、有效性举行新闻发布会上专家在会中强调，接种新冠疫苗不会引起白血病和糖尿病的发生，这些都是网络上不负责任的错误言论。

据中国网直播，解放军总医院第五医学中心感染病医学部主任、中国科学院院士王福生说，他可以明确的告诉大家，接种新冠疫苗不会引起白血病和糖尿病的发生，也不会像有些网络讯息所说的影响人体遗传发育、导致肿瘤转移扩散、引起抗体依赖性增强（ADE）现象。

王福生说，目前中国接种数量最大的COVID-19灭活疫苗，有充分的安全保障，并得到了国际组织认可。与国内外已上市的、并使用数十年的甲肝疫苗、狂犬病疫苗、脊髓灰质炎疫苗的生产灭活工艺基本相同，至今未见接种这些疫苗与发生白血病或糖尿病有关联的报导。疫情发生后，中国研发的多款COVID-19疫苗，先后纳入世界卫生组织紧急使用清单，已在100多个国家使用，达到了预期的效果，安全性符合国际标准。

王福生还说，临床监测和统计数据显示，在新冠疫情发生前后的4年中，糖尿病和白血病的就诊人数和住院次数基本一致，无显著变化，这表明接种COVID-19疫苗不会引起白血病和糖尿病的发生。

他指出，在疫情发生之前2018和2019年，因白血病住院次数占比分别为0.15%和0.14%；而疫情发生以后的2020和2021两年，其住院次数占比均是0.13%。在2018和2019年糖尿病住院次数占比是2.1%；疫情发生以后的2020和2021两年，其住院次数占比在2.2%。

王福生表示，目前中国3至12岁儿童和12至17岁青少年COVID-19疫苗接种率为90至100%，总人数已近2.5亿。在这么大范围疫苗接种的背景下，“大量的预防接种与某些严重疾病的自然发生在时间上偶合是必然的现象”。他说，大家可简单推算一下，如果COVID-19疫苗真的会引起糖尿病和白血病的发生，那么由此产生的就诊人数和住院人次将出现显著增长，但是从实际监测和临床统计数据中，并未看到这种现象。