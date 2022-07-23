中国经济翻转下行 年轻人不再挥霍

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由于不安与不确定感与日俱增，如今中国Z世代的年轻人拿到月薪不再挥霍，更有不少人先存逾50%月薪，以免遭遇裁员及疫病等突发紧急变故而措手不及。

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中央社转引香港“南华早报”（SCMP）23日报导，据本周发布的调查显示，因疫情导致中国经济翻转下行，中国年轻世代对于薪水发展行情与职业生涯的前景感到忧心忡忡，以致越来越倾向储蓄而非花钱大手大脚。

线上科技新闻平台youth36K所做的调查显示，2200名不满40岁的受访者中，仅6.9%称他们不打算存钱，反之40%的人则是按月储蓄。

这份于19日公布的调查指出，答覆每月都存钱的受访者中，29.5%的人按月存月薪的30至50%，27.1%的人存10至30%，另有27.4%的人则是存钱超过50%。

受访者中将近87%都是介于1987至2012年之间出生的Z世代千禧宝宝，这个族群原本应是中国所谓的消费世代主力，但如今多数宁可精打细算度日。

李明扬（Li Mingyang，音译）是深圳某家证券公司的储备干部，今年才拿到财经专业的硕士学位，存款占他月薪逾30%，并说占比会随著调薪增加。

他的储蓄策略是只放为数不多的现金在银行生息，其馀则是拿来买可望获得较高回馈的黄金和寿险产品，并说确实因疫情强化他的忧患意识，如此才能因应突如其来如裁员和疫病的危机，当然还得替买房买车做准备。

25岁在广州市做销售的罗珍妮（Jenny Luo，音译）说，今年3月开始觉得惴惴不安，周遭不少同事和亲友突然就被辞职，还有人一夜之间就被裁薪，深怕下一个丢饭碗的就是自己，所以裤带越勒越紧。

文章说：今年中国高等院校毕业生共1076万人，打破历来纪录，他们投入原本已人浮于事的就业市场后，今年6月16至24岁的年龄层失业率高达19.3%，将近5个就业青年中就有1个没工作。

youth36kr的调查还显示，17.5%的受访者自评他们的财政状况非常糟糕，47.5%则说勉强可以餬口，仅略高于10%的受访者说，若突然被裁员，眼下的存款还可以撑一个月，22.4%可撑6个月，18.1%可撑6至12个月。

但存款增不代表投资意愿也跟著攀升，中国央行第2季的调查显示，只有17.9%的受访者说愿意增加投资，比去年同期减少3.7个百分点。

据中国央行最新公布的季度调查，今年第2季，创纪录达58.3%的民众说宁愿多存点儿，于此同时，中国经济成长率比去年同期仅增加0.4%。