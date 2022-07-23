北京一未婚女性想冷冻卵子 遭法院驳回

中国/妇女/冷冻卵子

一名想要冷冻卵子的中国妇女被北京一家法院驳回，理由是她未婚，因为这种方法在中国只适用于已婚妇女。

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中国法院驳回单身女性音译为徐藻藻冷冻卵子的请求。法新社今天自北京报道称，徐藻藻的案件在中国属于罕见。但随着近年来妇女权利日益成为热门话题，中国媒体密切关注这一案件。

卵细胞冷冻的目的是保存生育能力。它包括取出卵子，然后将其冷冻在液氮中，以便以后再受孕。这种方法在传统上是出于医学原因，用来帮助生育。然而，随着人们受教育程度的提高，世界各地越来越多的人为了个人的选择，推迟生孩子。

法新社说，2018年，30岁的徐藻藻想让北京一家医院冷冻她的卵子。当医院拒绝时，她于第二年采取了法律行动。然而，在中国，只有患有不孕症的已婚夫妇才有机会接受这种手术。北京市朝阳区人民法院在周五公开的一份裁决中说，医院的拒绝 "不违法"，"不构成对原告权利的侵犯"，原告已被 "驳回"。

据徐藻藻在社交网络微信上发布的一段视频中回应说，"我们不能说这是对单身女性生育权利的打击。但这可能是暂时的小挫折。"徐藻藻计划上诉。她强调说，"我不会让该案就这样结束。"

根据该裁决，医院说它 "理解 "原告，但必须适用法律。医院还说，卵子冷冻只提供给不能自然怀孕的妇女，不提供给健康病人。除了与取卵有关的风险外，医院还指出，晚期怀孕对母亲和孩子的风险更大。医院还强调了单身母亲所面临的困难。

法新社说，近几十年来，经济发展将许多中国妇女推向了劳动力市场，她们趋向于晚婚。过了30岁，许多人面临着来自父母的巨大压力，要她们结婚生子。