唐山再现女子被打事件 事件立刻登上微博热搜第一名 官方急维稳降热

中国/唐山围殴女子案

河北唐山市一家烧烤店昨晚又发生疑似女子被打事件，网络影片迅速流传，一度登上热搜榜冠军，官方启动维稳急降热搜。当地警方今天通报称，是两帮人马互殴，导致其中两名女子受伤。警方通报出炉后，“唐山打架事件8名违法嫌疑人已到案”也立刻登上微博热搜冠军，陆媒才跟进报导。

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唐山再现女子被打事件，官方维稳急降热搜。据中央社今天报道称，中国6月10日发生唐山打人案，引发举国公愤后，尽管涉案犯嫌全部被捕，但唐山官警长期被质疑与黑社会勾结，迄今真相未明，4名被打女子事后人间蒸发，其亲友也不敢对外发声。

唐山当局6月12日展开“雷霆风暴”专项行动，大动作进行扫黑后，昨晚却又传一家烧烤店发生女子被打事件。

有网友在微博爆料“唐山再现打人事件”。影片显示，22日晚间，唐山街头有两名女子躺在地上哭喊，围观民众议论纷纷，无人上前劝阻。事件立刻登上微博热搜第一名，又在网络掀起一阵哗然。

中国网管当局立刻启动维稳，“唐山再现打人事件”被降热搜，理由是“根据相关法律法规和政策，话题页未予显示”。

中央社说，但许多大陆网友质疑为何又是唐山，嘲讽当地的雷霆行动这么快就“过期”，又发生“风暴”。网友们纷纷在微博相关新闻讨论串留言，要求尽速公布此前唐山打人案的真相。