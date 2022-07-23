官方称习近平已完成接种国产新冠疫苗

中国/习近平/疫苗

中国国务院联防联控机制23日举行新闻发布会，有记者提问外界关注中国领导人是否已接种新冠疫苗。中国国家卫健委副主任曾益新回应表示，现职中共中央和国家领导人已经完成接种新冠疫苗，而且都是接种中国国产疫苗，充分显示中国领导人对疫情防控工作高度重视，及对中国生产的新冠疫苗高度信任。消息没有说曾益新确指习近平接种中国疫苗。

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据中央社今天报道称，中国国家主席习近平1日访问香港后多天未露面，一度引起猜测。中国国家卫健委官员今天表示，现职中共中央和国家领导人已经完成接种国产新冠疫苗，显示领导人对国产新冠疫苗高度信任。

习近平6月30日及7月1日访问香港，参加香港主权移交25周年活动及主持新一届政府就职典礼，期间曾与后来确诊的立法会议员何俊贤合照。之后，习近平连续多天没有露面，一度引起外界猜测。其后中国官媒央视报导，习近平12、13日前往新疆视察。

曾益新在新闻发布会上通报，截至22日，中国大陆31个省（市、区）和新疆生产建设兵团第1剂疫苗接种覆蓋率为92.1%；完成全程接种（2剂）率达89.7%；完成加强免疫接种（3剂）率为71.7%。

据中央社，中国迄今仍想方设法提高老年人疫苗接种率。据曾益新指出，目前60岁以上人口至少接种1剂疫苗为89.6%，完成加强免疫接种达67.3%。80岁以上人口至少接种1剂疫苗为73.5%，完成加强免疫接种有38.4%。