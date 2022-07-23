德国宪法保护局：未来中国是头号网络对手

中国/网络攻击

根据德国宪法保护局的说法，特别是在网络攻击方面，中国未来可能会给德国带来比俄罗斯更大的问题。

数字攻击在安全架构中发挥着越来越重要的作用——尤其是对国家而言。德国宪法保护尤其担忧中国。根据德国宪法保护局的说法，特别是在网络攻击方面，中国未来可能会给德国带来比俄罗斯更大的问题。

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据《柏林日报》报道，德国联邦宪​​法保护局局长托马斯·哈尔登旺 (Thomas Haldenwang) 在周五德国西南广播电台发表的一个采访中表示：“从长远来看，中国希望在许多不同领域成为世界领先的大国。”这不仅涉及商业和技术领域，还涉及政治领域。 “从长远来看，中国也可能发展成为头号对手。”

当被问及他的部门如何为这种可能的威胁做准备时，Haldenwang 回答说：“哪里有火灾，哪里就有消防队。”

为了成功打击外国黑客，宪法保护局最近聘请了更多非经典公务员类型的年轻人。这些人是“小熊软糖嚼不完，可乐一升一升喝”的人。这些“痴迷者”不一定在正常的办公时间里工作。

当被问及在大家都抱怨缺乏 IT 专家的情况下，宪法保护局怎么能招募到合适的员工时，他回答说，在德国宪法保护局可以捍卫民主。此外，这些工作有时比在经济界更令人兴奋。毕竟，在这里，他们可以与俄罗斯或中国黑客进行较量。