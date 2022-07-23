恒大集团负债累累 几高层才被炒鱿鱼

中国/恒大

位于苏州太仓的恒大集团一座未完工的住宅楼。 2021 年 10 月 22 日 资料照片

中国负债累累的房地产开发商恒大在一次内部调查中发现公司首席执行官和首席财务官有过错后，立即下令解雇。消息没有提及恒大抵押用于哪一些第三方的银行贷款，第三方的贷款结欠，是否与恒大有关联，是否已经算进恒大的债务。

广告 继续浏览后续

中国负债累累的房地产巨头恒大解雇数位CEO。法新社说，这些炒鱿鱼是在资金紧张的恒大为生存而挣扎，并试图为约3000亿美元的债务达成重组协议时发生的。

恒大一直在寻求了解为什么银行意外地扣押了恒大物业服务部门即恒大地产服务的134亿元（20亿美元）银行存款。该集团在律师和会计师的帮助下启动了一项内部调查，以澄清这一问题。

根据恒大周五晚间发布的声明，这些钱被银行扣押，是因为事实上被用作 "抵押担保"了，以便 "第三方 "能够获得银行的贷款。据该公司称，从贷款中获得的资金又通过第三方转入了恒大，用于恒大集团的一般运营开销周转。

据声明说，"鉴于这种情况，董事会决定要求相关高管辞职"，包括中国恒大集团首席执行官夏海钧和首席财务官潘大荣。

该声明发表在恒大上市的香港证券交易所网站上。

该集团的前执行董事肖恩Siu Shawn已被任命为首席执行官。

为了摆脱困境，中国前房地产冠军恒大近几个月来一直试图出售资产并减少在其他公司的持股。

市场正在关注，因为这个曾经拥有20万名员工的集团的潜在崩溃可能会对经济产生灾难性的后果。

法新社说，中国房地产有过多年的自由放任好日子，房地产开发商严重依赖贷款为开发提供资金，现在许多房地产公司陷入困境，因为政府现在要减少对他们的放贷，这就导致了严重的房地产资金流动危机。