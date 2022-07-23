法新社关注习近平接种了中国疫苗消息

中国/疫苗

中国卫生官员周六宣布，中国的新冠疫苗是安全的，甚至已经为习近平主席这样的最高领导人接种。中国试图让中国人民对中国疫苗的质量放心。法新社说，习近平主席和李克强总理显然应当属于中国高层领导人行列。

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就中国新冠疫情，中国证实习近平曾接种疫苗。法新社说，在中国的疫苗接种运动开始一年半之后，中国第一次明确说明共产党政权领导人的疫苗接种情况。

中国目前每天只登记有几百个新的阳性病例，而且当局在说服一些中国人，尤其是老年人接种疫苗方面有很大困难。人们对疫情状况没有紧迫感，在过去十年发生了几起丑闻之后，许多人对中国疫苗的质量产生了怀疑。

中国卫生部副部长曾益新星期六说："所有现任共产党和国家领导人都接种了新冠疫苗，他们都接种了中国生产的疫苗。

法新社说，这类人显然包括习近平主席和李克强总理。

据中国官员称，"这表明我们的领导人非常重视新冠疫情的预防和控制，对中国的新冠疫苗非常有信心。"

最广泛使用的中国疫苗是私营实验室Sinovac的疫苗和国有医药巨头国药集团的产品。中国尚未授权在中国境内使用外国疫苗对抗科新冠病毒。中国当局正在努力化解他们认为是由互联网上的报道所助长的恐惧。