纽时佛里曼专栏：曾乐观盼中国会有新闻自由 证明错了

中国/媒体/新闻自由

纽约时报知名专栏作家佛里曼近日发表文章，指自己曾乐观地希望中国会有新闻自由，但证明错了，现在新闻流通较10年前封闭得多，媒体要把中国国家主席习近平当成不可能出错，这令中国付出愈来愈大的代价。

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据中央社今天引述报道称，曾3度获得普立兹奖的佛里曼（Thomas Friedman），21日以“我曾经乐观看待中国的审查制度，我错了”为题在纽约时报发表文章，提出上述看法。

佛里曼表示，自1995年成为专栏作家以来，其中一个他一直在思考的重要问题，就是中国是否、何时以及会以多快的速度开放其讯息生态系统，允许来自中国内外未经审查的新闻更自由地流动。

他承认自己对此太乐观。他说，不知道自己当初太乐观是因为：一、对中国高科技经济发展下一些必要且不可避免的事情过早乐观，二、对中国威权政治结构下极不可能的事情完全不了解，三、希望中国做一些必要但不可能的事。他说，如果是第三个可能性，这样对中国新闻自由流动就绝望了。

佛里曼说，自己在1990年代和2000年代到中国，感到商业新闻似乎比政治新闻自由得多，那时候有关中国政治的一些最有趣、最准确的提示，往往首先在中国的商业报刊，或最开放的地区报纸刊登。例如广州的“南方周末”是21世纪初中国最大胆的报纸之一，经常反映弱势群体、抗议者和上访者面对的问题等，读者包括中国政府和广泛的民众。他在1999年出版的书中，曾认为中国将拥有一个自由的媒体，但可惜现在中国的讯息流动较10年封闭得多。

佛里曼说，2013年习近平成为中共总书记的几个月后，新闻流通的状况开始逆转，“南方周末”报道真相的声音也被政府审查人员和宣传卫士粉碎了。

习近平和中国共产党正在重申，西方的新闻自由不是有效融入全球经济或主导21世纪最先进产业的先决条件。据佛里曼最后说，有自由及独立新闻才有真理，有真理才有信任，国与国之间才能合作。