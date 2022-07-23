美国国防部遭指担心中国会击落佩洛西访台专机？

美国/佩洛西/台湾/中国

外传美国联邦众议院议长佩洛西计划8月访问台湾。华尔街日报22日评论指出，美国总统拜登突然出现在媒体前时，“常有个制造麻烦的习惯”，拜登称军方反对该访台计划。佩洛西在每周例行记者会上被问及拜登的说法。佩洛西表示，她认为拜登的意思是“军方或许担忧飞机会遭中方击落之类的。我并不确切知道，我没看到，我没听到”。裴洛西说，“我不曾从总统那里听说”。中央社称，华尔街日报这篇评论文挖苦地用了“哎呀”（Yikes）写道：“五角大楼会担心中国可能把载着美国总统接班顺位排第3的飞机击落？”

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据华尔街日报称，拜登徒增佩洛西访台困难度。华尔街日报22日评论指出，美国总统拜登突然出现在媒体前时，“常有个制造麻烦的习惯”。关于联邦众议院议长裴洛西尚未确定的访台行程，拜登让裴洛西很难为。“华尔街日报”（WSJ）这篇评论指出，佩洛西尚未确认下个月是否出访台湾，但相关消息在这周先行被泄露，外界得知她已邀请其他国会议员同行。

中国对此消息反应一如往常愤怒。一名记者20日询问拜登对此事的意见时，拜登回答，“军方”表态佩洛西访台“此刻不是个好主意”。拜登对此没有详述，以至于不祥的暗示导致悬而未决。

佩洛西在每周例行记者会上被问及拜登的说法。裴洛西表示，她认为拜登的意思是“军方或许担忧飞机会遭中方击落之类的。我并不确切知道，我没看到，我没听到”。佩洛西说，“我不曾从总统那里听说”。在美国政治权力接班顺位中，联邦众院议长排名第3，仅在副总统之后。

中国外交部发言人赵立坚19日警告，关于佩洛西台湾之行将对美中关系“产生严重的负面影响”，中国将“采取坚决有力措施，坚定捍卫国家主权和领土完整”。评论文指出，或许是拜登对此事表态后、中国感受到美国的软弱，中国外交部发言人汪文斌21日升级谈话，“如果美方一意孤行，中方必将采取有力措施予以坚决应对和反制，我们说到做到”。

评论说，佩洛西若访台成行，别具象征意义，她将成为25年来首位访问台湾的众议院议长。对于声援台湾民主是个强而有用的讯息，“留在美国的决定看来会像是屈服于中国的压力而退却不成行”。该评论指出，如果中国霸凌威胁得逞，美国在亚太地区的盟友怎么看美国？如果中国可以阻止美国高官访台，美国将如何坚决地捍卫台湾免于战争？

华尔街日报该评论分析，中国不大可能阻挠裴洛西的专机，若然，风险将升级为战争。然而公众舆论的纷扰，把佩洛西访台和中国要挽回面子混为一谈的机率提高。中国可能会采取其他行动报复美国或台湾。

该评论结语，佩洛西现在几乎得出访台湾了，希望一切平安。并说，白宫的幕僚应该有所准备，好让拜登不要脱稿演出。