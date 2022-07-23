IMF总裁称将大幅下调中国经济预期

中国/国际货币基金组织

国际货币基金会即将发布世界经济增长率展望。国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃于日前接受日本经济新闻和东京电视台的联合采访，称由于历史性通货膨胀等影响，“世界经济的衰退风险正在加强”，并称将大幅下调中国经济预期。

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据日本经济新闻报道称，国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃于7月20日接受日本经济新闻和东京电视台的联合采访，称由于历史性通货膨胀等影响，“世界经济的衰退风险正在加强”，表示与4月相比将下调7月26日发布的世界经济增长率展望。各国将在应对通货膨胀的同时顾及经济，但由于美欧与俄罗斯的对立，合作难以展开。世界经济正在面临显着的风险。

IMF每个季度公布世界经济展望。针对截至4月的2022年实际增长率展望表示，全球将为3.6％，相比上年的6.1％大幅放缓。如果7月进行下调，将是继2022年1月和4月之后连续3次下调。

格奥尔基耶娃将全球通货膨胀率上升以及随之而来的快速货币紧缩列为下调的理由。此外，美元升值导致的美元计价债务的偿还负担加重和中国经济减速也成为世界经济的沉重负担。

据该报道，关于中国，格奥尔基耶娃说“增长率将再次大幅下调”，表示出除了疫情扩大带来的封城之外，房地产市场的低迷也将拖后腿的看法。