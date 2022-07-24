中国成功发射“问天”空间站模块 考验遥控对接

中国/太空开发/“问天”

中国今天向太空发射了正在建造的中国空间站三个模块中的第二个模块，法新社说，这是完成安装中国空间站关键的一步。升空火箭所载的模块里，没有宇航员护送，完全遥控，这一对接操作，对已在天宫中的中国宇航员来说是一个挑战，因为它需要连续的、高精度的操作，无误指挥机械臂。

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据法新社报道称，中国发射了一个新的空间站模块。命名为“问天”空间站模块重约20吨，模块没有宇航员，由长征5B火箭于今天下午2点22分（格林尼治标准时间6点22分）从热带岛屿海南（南部）的文昌发射中心推进升空。

一刻钟后，中国负责载人飞行的航天局（CMSA）的一名官员宣布发射 "成功"。

实验舱模块长近18米，直径4.2米，将与天河号对接。天河号是空间站的第一个模块，自2021年4月以来一直在轨道上运行。

该报道采访美国哈佛-史密森天体物理学中心的天文学家乔纳森-麦克道尔称，“这是中国第一次需要将如此庞大的飞行器对接在一起，而且这是一个微妙的操作。而且，2022年稍晚，中国还应当发射一个新的实验室模块。” 麦克道尔说，“最终，中国空间站的能力才大大增强，有足够的空间和动力来进行更多的科学实验。”

问天配备了三个睡眠区、一个厕所和一个厨房，还有一个备份控制台，计划在空间站发生故障时负责技术控制。

问天也有科学实验的空间，包括一个气闸，将成为太空站串行的首选通道。

法新社说，中国空间站被命名为天宫，但也以其英文缩写CSS（ "中国空间站"）而闻名，该空间站应在今年年底前全面运行。在本周末的问天升空之后，目前在空间站的神舟14号升空的三名宇航员将在10月迎接第三个也是最后一个舱位模块即“梦天”。

然后，该空间站将具有它的最终的T形外貌。 中国空间站的大小将与已停用的俄罗斯即苏联和平号站相似。预计它的寿命至少为10年，也可能为15年。

据专门研究中国太空计划的Go Taikonauts.com网站的分析师音译为陈岚说："届时，中国空间站将在短短一年半的时间内完成太空站建设，这是历史上模块化空间站的最快速度。因为相比之下，俄罗斯和平号和美国国际空间站的建造分别花了10年和12年。"

天宫太空站完成建模也将使中国首次在太空轨道上实现人员交接。这次宇航员交班预计在12月进行，届时目前在空间站的神舟14号宇航员将为神舟15号的宇航员让位。期间，天宫太空站将接待多达六名宇航员数天。

据法新社说，中国是“被动”建立自己的空间站，因为美国拒绝让中国人参与国际空间站。

几十年来，中国一直在为自己的空间计划投资数十亿欧元。中国在2003年将第一位中国宇航员送入太空。2019年初，中国在月球的远方发射着陆了一个航天器，这也是一个世界第一。2020年，该月球探测器带回了月球样品。与此同时中国并最终确定了北斗卫星导航系统，成为美国GPS的竞争对手。

2021年，中国还向火星发射了一个小型机器人，中国并计划在2030年前将人送上月球。