中国留学生抗议迪奥侵权 被反呛“裙子大于人权”

中国/法国/人权

数十名在法国的中国留学生7月23日下午在巴黎繁华的香榭丽舍大街的迪奥专卖店附近举牌抗议，示威者抗议迪奥推出的一款最新的裙子款式挪用了中国传统服装的设计，但却并未标明设计取材于中国传统服装。去年年底因陈漫宣传照飘“阴间风”而陷入“辱华”风波的迪奥Dior今次再陷“抄袭”风波。

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此次活动的组织之一，一位女留学生向记者介绍说：“我们平时特别喜欢中国的传统汉服，最近一位网友发现迪奥的一款最新的裙子的款式与中国传统的马面裙十分类似，但是，迪奥在韩国推出这个款式时却并没有说它来自中国文化，而且说它来自韩国，所以我们就非常生气，我们在国内网络发起了抗议活动，引发了很大的反响，但是，在国外大家似乎都不知道这件事！而且我们发现迪奥挪用他国文化并非首次，之前他们也挪用了罗马尼亚的一个服装款式，但是，因为罗马尼亚人无力抗议，迪奥也没有出来道歉，但是，我们中国人就不可以，我们热爱自己的文化，这种款式的裙子叫做马面裙，也被称为是马面褶裙，最早出现于宋朝，它的特点是两边都打褶，是对称的，中间不缝合，是为了方便骑马，在中国古代一直到明朝都十分流行，而迪奥却说这是他们自己的原创作品。其实如果迪奥承认裙子的款式来自中国，那么我们只会表示欢迎。“

法广致函迪奥公关部门，尚未获得回应。

就在中国留学生示威抗议的同时，也有捍卫中国人权的活动人士在现场举牌抗议，举着“裙子事小，人权事大”，以及“人权不可或缺”等标语，抗议北京在新疆以及西藏的镇压活动，有示威者呼吁中国政府尊重维吾尔族人，尊重藏人的文化。

中国留法学生香街示威抗议迪奥挪用中国文化 被质疑“裙子大于人权” © 法广

迪奥抄袭中国传统服装一事虽然在中国国内网络激起反响，但法国网民对此却不以为然，有网民调侃说，中国人总算知道抄袭别人不好了，算是一大进步。

更有细心的网民发现迪奥的推特帐号下的中文评论都是照抄的统一格式，就此评论说，中国人的愤怒似乎并不太发自内心！

中国网民遭迪奥推特帐号下留下统一格式的评论 © 网络

法国汉学家白夏向法广表示，就他本人而言，他支持文化挪用！

世界维吾尔大会发言人迪利夏提向法广表示：“法国政府应该高度重视中国利用民主价值扶持和操纵所谓华人社团和留学生来完成中国政府不直接介入但又能获得中国所需的政治目的的行动。中国在消灭维吾尔民族的文化和传统生活方式包括民族身份认同 的同时，却煽动有中国扶持的所谓华人社团和留学生，要求尊重中国的文化。“