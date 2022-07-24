德国ALDI超市计划在中国大力扩张

Aldi Süd

据德国《商报》报道，德国阿尔迪-南德公司已经在全球范围内开展业务，但在中国的扩张才刚刚开始。但这种情况即将得到改变。这家在德国家喻户晓的食品超市希望在中国大力发展，首先在上海，然后在长江三角洲和其他地方增开数百家商店。

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食品杂货店Aldi Süd正计划在中国开设数百家新店。阿尔迪中国部负责人罗曼-拉辛格（Roman Rasinger）告诉德国《商报》：“中国现在和将来都是所有领域中最令人感兴趣的市场之一，中产阶级规模的迅速扩大导致了食品市场的巨大潜力。”到目前为止，阿尔迪公司只在上海出现。根据该公司的网站，它在那里经营22家商店。阿尔迪在中国的名称为奥乐齐。

拉辛格告诉该报，拥有2500万居民的上海和超过1亿居民的长江三角洲是阿尔迪公司 "目前的优先事项"。三年前，阿尔迪在上海开设了第一家自己的商店。报道称，现在该零售商已经在新市场获得了很多经验，可以加快进一步的扩张。仅就上海而言，拉辛格认为有可能出现三位数的店铺。

但阿尔迪的计划已经超出了上海这个范围。长江三角洲还有多个拥有数百万居民的城市，如杭州和南京。拉辛格说：“目前正在评估下一步去哪个城市。”阿尔迪在填补 “供应地图上的空白点”方面具有巨大潜力。

与德国不同，阿尔迪在中国的部分业务是通过电子商务和送货服务完成的。阿尔迪-南德公司没有提供在中国的营业额数字。但据市场研究公司WGSN估计，今年这家廉价食品杂货店在中国应该已经取得了8000万美元（7830万欧元）的营业额。

根据公司网站，阿尔迪-南德公司（Aldi Süd）在全球10个国家经营着几千家商店，其中美国的商店最多，有2150家。该公司还在英国进行扩张，在那里现有960家商店。在澳大利亚大约有580家。 在扩张时，兄弟公司阿尔迪-南德公司和阿尔迪-北德公司（Aldi Nord）走的是不同的道路。迄今为止，后者只在欧洲进行了扩张，在葡萄牙、西班牙、法国、比荷卢国家、丹麦和波兰都有分店。德国竞争对手Lidl在许多国家也很活跃，在几乎所有的欧洲国家以及美国和中国香港都开设了商店。

《商报》认为，在上海刚刚解封中国清零政策仍在继续的情况下，阿尔迪在中国的扩张有不少风险。今年春天上海封城也给Aldi Süd带来很大负担。员工组织了集体送货，得以为整个社区提供商店供应的货品。但开设新分店的计划当时不得不叫停，所有建设工作也都被中断。 但现在扩张又在全速进行。

中国市场已经无情地粉碎了一些德国重量级企业在中国站稳脚跟的企图。但如果阿尔迪能取得成功，该公司可以在中国市场为未来在德国的业务学到很多东西。