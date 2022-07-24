忧中国击落 佩洛西如果访台传美军酿派军机航母护航

美国/中国/台湾/佩洛西访台

美国众议院议长佩洛西可能访问台湾，华邮专栏作家罗金表示，美军考虑调动航舰或战机支援，但这么做可能被中国视为挑衅，然而佩洛西若延后访台，恐将使中国认为威胁奏效。

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中央社今天引述美国华邮专栏作家称，佩洛西若访台，美军考虑派战机航舰护航。

英国“金融时报”（Financial Times）日前透露美国国会众议院主席佩洛西（Nancy Pelosi）可能8月访台，这将是她亚洲访问行程的一环，中国已向美国拜登（Joe Biden）政府私下发出不假辞色、前所未有的强硬警告，甚至扬言不排除以军事手段回应。拜登20日指出，军方认为佩洛西访台“现在不是个好主意”。在台湾方面，外交部表示未接获相关讯息。佩洛西21日则说，基于安全考量，她从不谈自己的出访计划，但她也表示，展现对台湾的支持很重要。

“华盛顿邮报”（The Washington Post）专栏作家罗金（Jose Rogin）在今天刊出的文章中表示，佩洛西当然有权访台、释出强烈支持台湾民主的讯号，北京无权干涉，但拜登团队无法忽视相关风险。中共打算今年11月赋予国家主席习近平第3任期，拜登政府官员认为在那之前的这段时间风险尤其高。然而罗金同时指出，佩洛西虽尚未对外公布将访台，但她若确实在此刻延后行程，北京可能认定自己的高压策略奏效，美国“不能让中国认为每次有国会访团希望访台，都握有否决权”。

中国向来会在美国国会代表团造访台湾时表达不满，但拜登政府官员告诉罗金，他们现在特别有理由担心。官员们说，中国可能正在规划破坏稳定的回应措施，而他们并不知道北京确切会怎么做。一名中国国营媒体评论人则暗示，中国空军可能派机拦截佩洛西，这么一来美中可能摊牌。

罗金指出，佩洛西依正常程序将搭乘军机，美军正在规划保护佩洛西代表团的选项，目前考量的措施包括调动航空母舰或派遣战机给予密切空中支援，但这样做“可能被中方误解为挑衅，而非防御措施”。

白宫不能公开表态希望佩洛西延后行程，因为拜登会被抨击在台湾议题上示弱。拜登团队整体表现出坚定挺台的姿态，包括在军售、军事训练、外交参与等方面，以及美国海军持续在台海巡航等。

罗金写道，台湾也面临风险，因为中国不满可能使台湾首当其冲，但佩洛西可能不愿延后计划，希望维护立法机关自主性，避免挨批屈服于中国霸凌。罗金认为，最好的状况就是佩洛西和拜登团队找到妥协之道，譬如佩洛西如延后行程，可由其他议员代为出访，并承诺将在几个月内访台，借此挽回颜面，同时确保不会首创恶例。

但罗金强调，民主国家的人民与代表可以随时造访其他民主国家，而不必遭受邻近独裁政体惩罚，若佩洛西仍将于下月访台，美国政府和北京都得接受。