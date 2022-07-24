汇丰子公司成立党委 有指强逼外资内资化开端

中国/汇丰/成立党委

英国媒体披露汇丰控股允许在深圳前海的子公司设立中共党委，学者分析汇丰愿意配合设立之举，开启了中共强逼外资内资化的第一步。

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据中央社今天引述报道称，英国金融时报（Financial Times）21日指，汇丰前海证券的主要控股股东为汇丰银行，近期成立了一个中共委员会，成为第一家允许在中国投资子公司设立共产党委员会的外资银行。

根据港媒明报说，汇丰回复表示，在中国经营的私人企业，中共党员员工设立基层党组织是普遍情况，不影响该公司的业务方针和日常营运。

自由亚洲电台22日指，目前高盛、瑞信和摩根士丹利等在中国有经营投行的公司，只有汇丰控股开设党委。该报道引述外资银行的主管表示，公司与中国证监有共识不需要设立党委，之前在这方面也没有受到压力，但如今担心在汇丰设立党委后，相关压力会增加。

中国经济学者司令受访表示，中共惯用手法是透过在机构设立党委去控制，包括人事任免等，因此汇丰前海子公司未来经营策略调整前需事先与党委沟通，党委变成了太上皇的角色。

另一位经济评论员利世民受访分析，如果在20、30年前，相信汇丰会用另外一个方法处理，应会把这间子公司卖给深圳市政府，说如果有这样的要求（设立党委）就不如不做这生意，把汇丰的中立地位保存下来。但现在看来，汇丰觉得他们与中国关系密切的价值会更大。所以他们已选择了中国。

据该报道，就汇丰与成立党委议题，美国之音23日访问纽约律师郭荣铿，表示中国透过在公司中建立党组织来增加对这些金融机构的控制和影响，一开始只是观察和默默地收集这些金融机构内部的数据，但随着这些公司更深入地进入中国金融市场，党组织将增强其影响力和控制力，并最终接管决策权。