法新社发问：对中国房地产危机世界应该担心吗？

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中国的房地产业正处于危机之中，而且危机可能蔓延到世界其他地方。法新社今天发文关注恒大这个沦陷危机已经有许多个月的中国房地产巨商。

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法新社先问，中国的房地产业有多大？回答称是巨大的。从最广泛的意义上讲，房地产约占中国GDP的四分之一。中国1998年的住房改革创造了一个真正的房地产市场，在社会规范的推动下，导致了房地产行业的飞速发展，而且在中国购买房产往往是结婚的先决条件。

银行通过向开发商和买家提供贷款为这一狂热提供了资金。根据澳新银行最近的一份报告，即使在今天，房地产贷款仍占中国银行系统未偿贷款的近20%。

在中国，大多数开发商以预售的方式出售房屋，即在施工开始前购售房产。因此，据财经新闻社彭博社报道，中国有2.25亿平方米的住房基建有待完成建筑。

危机从何而来？据法新社说，开发商的繁荣伴随着房价的飙升。长期以来，这一直是中国政府关注的问题，因为许多中国人不再有能力拥有住房。开发商大量负债，对中国的经济和金融系统构成了风险，这也是中国当局的主要关切。

为了减少房地产产业负债，中国政府在2021年收紧了开发商获得信贷的条件，这使得已经负债的集团的融资来源枯竭了。随之而来的是一波违约潮，特别是中国前第一大房地产公司恒大的违约，恒大被大约3000亿美元的可怕债务掐住了脖子。

对新冠病毒疫情的不确定性，正在拖累中国家庭收入，这也使民众不敢购买房产，此一恶性循环进一步加剧了危机。

那么中国买家是如何反应的？

2021年9月，恒大危机爆发引发了该集团深圳（中国南部）总部外有担忧的买家集体抗议。但在今年6月，出现了一种新的抗议形式：中国买家罢付偿还住房每月贷款。面对施工延误，在施工前购买房屋的业主宣布，他们将停止所有付款，直到施工恢复交付住房。

在一个月内，这种罢付已经蔓延到中国50个城市的300多个住房建筑项目。

那么世界应该担心吗？据法新社说，中国是世界第二大经济体。有分析师说，鉴于中国与世界其他国家的相互联系，房地产危机对中国金融系统的任何传染都会产生国际影响。据惠誉评级警告说：“如果违约成倍增加，可能会出现重大和严重的经济和社会后果。”

早在5月，美国央行（Fed）就估计，中国房地产危机的恶化可能会对中国的金融系统产生影响。而美联储说，在这种情况下，危机将对世界贸易产生影响。

有什么解决方案？

法新社引据分析人士称，为房地产制定救援计划是不可能的。日本瑞穗银行的分析师Ken Cheung说，这样的救助会产生 "将所有风险放在银行业或政府身上 "的反作用。这可能会产生与预期相反的效果。他认为，预购房产所有者和开发商看到有国家干预，就会想方设法推卸责任，都停止付款。

据美国投资银行Jefferies的分析师Chen Shujin说，但是地方政府、开发商和房主可以在个案的基础上就利息减免或推迟付款进行谈判。