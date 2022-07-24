真有中国地方政府缺钱发不出工资？沈阳白衣人传罢工

中国/地方财政恶化

中国沈阳市近日多个核酸检测点停止检测，因为多名暱称“大白”的采样员被拖欠数月工资愤而罢工。消息传出后，当地卫健局人员称，应是财政部门转钱晚了几天，22日已拨款给外包公司。

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中国地方财政今年因新冠病毒疫情迅速恶化，庞大的常态化核酸检测费用，更把多地压得喘不过气，就连身处第一线，每天穿着白色防护衣辛苦工作的采样员也受害。据中央社今天报道称，沈阳市府发不出钱拖欠数月薪，有PCR采检员罢工。

据中国网络社群讯息，辽宁省沈阳市20日传出多个核酸检测点停止检测，原因是大白罢工了。多张照片显示，多个检测点窗口贴出“因拖欠工资，罢工停台”公告，检测点里面已无工作人员。

多名大白透过网络社群爆料后，还被领导约谈，要求删除影片与贴文。网友闻讯后大表惊讶，“连大白工资都拖欠”；许多人痛批官方“不发工资又不让发布讯息”。

据自由亚洲电台引述熟悉疫情检测程序及后台操作的媒体人李先生21日说，核酸检测员被停发工资，有多个原因：“我个人认为，国家级的核酸检测这一方面，国家会给检测企业补贴，地方政府承担一部分。但是有些地方政府搞所谓核酸检测扩大化，这种地方性核酸检测国家不提供补贴，导致这一部分‘大白’发不出工资。”李先生说：“还有一个问题就是，政府给的补贴费用被地方政府官员贪污了。这种情况也多。”