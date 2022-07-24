米利将军：中国更具侵略性 对美国及盟友很危险

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正在印度-太平洋地区访问的美国参谋首长联席会议主席米利（Mark Milley）今天表示，过去5年中国军方无论是在空中还是在海上，已明显变得更具侵略性也更危险。

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据中央社今天引述美联社消息，米利将军在印尼宣称，在过去5年期间，中国军机和船舰在太平洋地区拦截美国和其他伙伴部队机舰的次数显著增加，不安全的互动次数也以类似比例在上升。

最近才要求幕僚汇整中国与美国及此地区其他国家之间互动详情的米利说：“这所传达的讯息是，中国军队不论在空中和海上，在这个特定地区明显变得更具侵略性。”

中国试图扩大在这个地区的存在和影响力，美国正努力加强与太平洋国家的关系以制衡中国。美国总统拜登政府认为中国是对美国“步步进逼的威胁”（pacing threat），也是美国主要长期安全挑战。

米利此行重点关注中国的威胁。本周，他将出席在澳大利亚雪梨举行的印太地区国防部长会议，会议关键议题将是中国不断升高的军力增长，以及维持一个自由、开放及和平的太平洋地区之必要性。美军官员也对中国入侵台湾的可能性提出警告。中国意图恫吓台湾与大陆统一，一直在升高对台湾的军事挑衅。

美国和其他国家还担心，北京于今年4月间与所罗门群岛（Solomon Islands）签署的一项安全协议，可能让中国在南太平洋建立海军基地。美国和澳洲已告知所罗门群岛，不会容忍索国有一个中国军事基地。

据该报道，米利是2008年海军上将穆伦（Mike Mullen）造访雅加达以来，首位访问印尼的美国参谋首长联席会议主席。最近几个月，包括国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）和国务卿布林肯（Antony Blinken），美国政府高层多次在亚太地区穿梭访问。

拜登政府一直在采取措施，扩大与印太国家军事和安全的关系，这是在中国后院建立更强大联盟网络并对抗中国日益增长影响力行动的一部分。

米利不愿提供中国与美国及盟国机舰不安全互动的具体数字，但国防部长奥斯汀上个月在新加坡一次演讲中提到，中国人民解放军飞机和船舰不安全拦截的次数出现“惊人的增加”。

米利说，中国拦截了日本、加拿大、澳大利亚、菲律宾和越南的机舰。这些国家皆发现拦截次数“在统计方面显著增加”，不安全事件的次数也以“同等比例”增加。

米利将与印尼国军总司令安迪卡（Andika Perkasa）将军会面，他说像印尼这样的太平洋国家希望美军介入并参与此地区事务。米利说：“我们希望与他们合作，共同发展互操作性（interoperability）并使我们的军队现代化。”这是为了“确保他们能迎接中国带来的任何挑战”。他指出，印尼对此地区具有重要战略意义，且长期以来一直是美国的重要伙伴。

今年稍早，美国批准向印尼出售价值139亿美元的先进战机。去年12月在雅加达，国务卿布林肯签署了加强美国和印尼之间联合海军演习的协议。

据中央社说，中国谴责美国扩大在此地区的影响力，指美国试图建立一个“亚洲版北大西洋公约组织（NATO）”。美国国防部长奥斯汀在新加坡的演讲中否认这一说法，他说：“我们并不寻求新的冷战、亚洲版北约，或是让一个地区分裂成敌对的集团。”