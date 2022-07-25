佩洛西访台计划 北京威胁升级 拜登政府犹疑

中国-美国-台湾

中南海进入20大前的北戴河时刻，北京针对美国众议院议长佩洛西可能访台的威胁进一步升级。中国外交部发言人赵立坚25日甚至称：“正严阵以待”。拜登政府没有对北京的威胁掉以轻心，正在评估此行可能引发的风险。

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北京的发言人赵立坚并没有说出“严阵以待”指的是什么？不过，法新社引述 乔治-华盛顿大学的罗伯特-萨特分析：拜登面临着 "一个真正的问题，因为如果他退缩，如果他试图劝阻南希-佩洛西去台湾，他将显得软弱，向中国的压力屈服”。"但这次访问后果可能会很严重”。中国领导人 "可能认为，如果佩洛西真的抵达台北，他们必须采取强烈的举措。特别是在中共党代会之前。"

英国《金融时报》星期六报道说，中国对美国众议院议长佩洛西可能在8月份访问台湾向拜登政府提出明确的私下警告。这些警告比过去任何时候都更加强硬。中方甚至私下暗示可能采取军事行动回应，包括试图阻拦佩洛西专机降落台湾或拦截美方军机等。

北京这是以最大程度的威胁迫使佩洛西止步，还是在做不惜破釜沉舟的最坏打算？各方舆论纷纷。美国有线电视网CNN引述中国人民大学国际关系学院教授时殷红称，“中国将以前所未有的反制措施回应，这将是台海危机以来最强烈的回应”。

『华盛顿邮报』之前有消息称，佩洛西访台，美军或调动航舰或战机护航。时殷红称，“如果佩洛西的访问成行，美国必然将做军事准备，迎接中国可能祭出的军事回应，中美情势将非常紧张。”

可以参照的是1997年美国众议院议长金里奇访台，当时中方的反应被指仅限于外交辞令。不过，CNN引述专家的话说，25年后中国经济及军力剧增，统治中国的习近平政权是一个完全不同的政权。习近平也明确表示，不会再容忍任何中方视为对其利益的轻视或挑战。但是，对习近平而言，在中共20大前挑起军事冲突并不是好时机。因为他面临包括经济危机在内的多重危机。

时殷红也认为：“除非事态在出乎意料情况下失控，否则美中间不可能发生军事冲突。”不过，华尔街日报周一在题为『佩洛西访台计划让中美两边乱了方寸』一文中援引一些官员和台湾专家称，中国领导人习近平正在筹划着今年秋季的一次重要政治会议上打破常规，寻求第三个任期，继续担任共产党总书记，在台湾问题这样的根本性问题上，他不能给人以被美国吓倒的印象，让批评者抓住话柄。

专家们至少有一个共识，如果佩洛西访台成行，美中局势将更加紧张。CNN引述消息说，拜登政府官员私下表示，担心中国可能谋求对台湾宣布禁飞区来阻止此行。如果发生这种情况，美方是否有准备打破中方禁令？而中方，在美方一旦破禁的情形下，中方会否采取反击。

美国总统拜登20日被问及此事时甚至表示，军方认为佩洛西访台“现在不是个好主意”。拜登准备可能在本周与习近平通话，华尔街日报援引分析说，如果佩洛西成行，有可能打乱美中两国政府在多年紧张局势恶化后为稳定关系所做的试探性努力。法新社报道说，拜登政府担心跨越北京准备容忍的界限。

那么，面对这一前景，佩洛西访台能否成行？金融时报25日援引数名台湾的国安相关人士说法表示，台湾面临两个风险：北京因为佩洛西访台而“惩戒”台湾，或者华盛顿取消佩洛西访台，等于让北京对台美关系拥有了话语权。报道援引分析称，美国白宫反对佩洛西访台，相关争议让台湾担忧台湾安全被进一步侵蚀，让北京得寸进尺益发大胆，并在国际间引发寒蝉效应。

美国共和党重量级人物则力挺佩洛西访台，前议长金里奇表示，“共产党统治的中国不能支配议长的旅行”，前美国国务卿蓬佩奥并且表示愿意跟佩洛西一道去台湾。稍早些时候，共和党众议员蒂凡尼和佩里联名致函佩洛西，呼吁佩洛西不要理会北京及拜登的反对意见，按原计划访台。