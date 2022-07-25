华邮：裴洛西若访台美军考虑调动航舰或战机空中支持

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美国众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）可能访问台湾，华盛顿邮报专栏作家罗金（Jose Rogin）24日表示，美军考虑调动航舰或战机支持，但这么做可能被中国视为挑衅。

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「华盛顿邮报」24日刊出专栏作家罗金的文章，内容指出，裴洛西当然有权访台、释出强烈支持台湾民主的讯号，北京无权干涉，但拜登团队无法忽视相关风险。文章还说，中共打算今年11月赋予国家主席习近平第三任期，拜登政府官员认为，在那之前的这段时间，风险尤其高。

但罗金同时指出，裴洛西虽然还没有对外公布将访问台湾，但她如果确实在此刻延后行程，北京可能认定自己的高压策略奏效，他认为，美国不能让中国认为，每次有国会访团希望访问台湾，中国都握有否决权。

过去几周以来，包括国安顾问苏利文（Jake Sullivan）、参谋首长联席会议主席密利（Mark Milley）等官员已经向裴洛西或她的幕僚进行简报，提供他们风险评估的情报，以及裴洛西如果要访台的必要军事规画。

罗金指出，裴洛西依正常程序将搭乘军机，美军正在规划保护裴洛西代表团的选项，目前考虑的措施，包括调动航空母舰或派遣战机给予密切空中支持。但他也说，这样做「可能被中方误解为挑衅，而不是防御措施」。

也有官员表示，美国在亚洲的重要盟邦都表态忧心，裴洛西访台会被当成是挑衅，这样可能有碍美国与区内一些国家就台湾议题加强合作。

罗金写道，台湾也面临风险，因为中国不满可能使台湾首当其冲，但裴洛西可能不愿延后计划，希望维护立法机关自主性，避免挨批屈服于中国霸凌。

罗金认为，最好的状况就是裴洛西和拜登团队找到妥协之道，譬如裴洛西延后行程，由其他议员代为出访，并承诺将在几个月内访台，藉此挽回颜面，同时确保不会首创恶例。

另外，今年3月才访台的美国前国务卿蓬佩奥今天在推特表示，他支持裴洛西访台，并说，愿意和裴洛西一起去，他说，他自己虽然被中国禁止，但并不包含热爱自由的台湾，还说，到时候那里见！