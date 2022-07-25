拜登表示可能本周与习近平通话

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美国总统拜登确诊感染新冠病毒进入第5天，身体状况恢复良好。拜登的医生欧康纳周一表示，拜登的症状"几乎已完全消除"。拜登周一表示他可能本周与中国国家主席习近平通话；拜登并表示美国经济不会出现衰退。

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法新社报道，拜登的医生欧康纳（Kevin O'Connor）周一在一份简报中例行更新拜登的病况。他表示，经过4天抗病毒处方药Paxlovid治疗，"拜登症状几乎已完全消除"，目前除了还有些许鼻塞及轻微声音沙哑情况外，脉搏、血压、呼吸速率及体温都正常，血氧饱和度良好，肺部仍维持"清洁"。

欧康纳指出，拜登对治疗反应良好，没有出现呼吸急促情况，之后会持续接受Paxlovid疗程，并继续服用低剂量阿司匹林。

由于拜登感染的Omicron亚型变异株BA.5传染力特别高，欧康纳说，拜登会持续依照美国疾病管制暨预防中心（CDC）规定居家隔离。

另据法新社消息，美国总统拜登周一表示，他可能在本周与中国国家主席习近平通话，现在还在等待确认。

由于美国众议院议长佩洛西可能访问台湾，引起美中关系紧张，拜登被记者问及是否仍计划与习近平通话，拜登回答说，“这正是我的预期，我会在安排好以后告知媒体。”

确诊感染新冠病毒的拜登正在白宫隔离，他透过视像出席一项经济会议。他预料与习近平的通话本周举行。

拜登并就美国经济状况表示，美国不会出现衰退。本周即将公布的美国经济增长数据可能显示，美国的经济连续第二个季度出现衰退。拜登引述美国良好的就业数据表示，“我认为美国经济不会出现衰退”。