泽连斯基呼吁欧洲加强对俄制裁应对“天然气战争”

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乌克兰总统泽连斯基周一呼吁欧洲加强对俄罗斯的制裁以报复莫斯科发起的“天然气之战”。乌克兰希望在联合国斡旋下将于本周进行第一批粮食运输。

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法新社报道，俄罗斯天然气工业股份公司表示，由于"维修工作"，将再次大幅削减向欧盟供应天然气。俄气表示，北溪一号管道另一台涡轮机停止运作，每天天然气产量将减至20%，即目前的供应水平减少一半。

乌克兰总统泽连斯基周一在视频谈话中表示，“我们今天听到了(俄罗斯）对欧洲发出的新的天然气威胁，这是俄罗斯向欧洲发动的一场公开的"天然气战争"。泽连斯基说，"他们(俄罗斯）不会在乎人民将遭受什么苦难：无论是由于港口封闭造成的饥荒，还是占领下人民的饥寒交迫，这些仅是恐怖的不同形式。

泽连斯基说，所以欧洲必须反击，欧洲应加大制裁的力度，而不是考虑让停顿的涡轮机恢复运作。

欧盟指责俄罗斯将能源用作武器报复欧盟对俄采取的制裁措施。欧盟委员会敦促成员国下月起到明年3月底，把天然气用量减少至少15%，应对俄罗斯供气减少。

另外，乌克兰曾表示，希望根据联合国促成的旨在缓解全球粮食短缺协议，本周恢复其黑海港口的粮食出口。

乌克兰政府高级官员周一在新闻发布会上表示，他们希望该协议下的第一批粮食将于本周从切尔诺莫斯克港发货，并且可以在两周内从该协议所涵盖的所有港口发货。

乌克兰基础设施部部长库布拉科夫（Oleksander Kubrakov）表示，根据周五达成的协议，对粮食出口量没有限制，该协议还允许出口和进口化肥。

乌克兰基础设施副部长尤里·瓦休科夫表示，“我们相信，在接下来的24小时内，我们将准备好恢复港口的出口，首先是切尔诺莫斯克港，然后是敖德萨和皮夫登尼港。”

而俄罗斯外交部长拉夫罗夫周一表示，在基辅和莫斯科上周达成解除封锁的协议后，乌克兰黑海港口的粮食出口没有障碍。

拉夫罗夫周一发表讲话说，俄罗斯周六对乌克兰主要港口敖德萨进行的导弹袭击针对的是军事基础设施。

拉夫罗夫在新闻发布会上表示，俄罗斯签署的粮食协议中没有任何内容可以防止其继续攻击乌克兰的军事基础设施。