热浪袭击，数千万中国人被呼吁要待在家里

中国/酷暑

法新社周一从北京发出的报道表示，由于热浪的袭击，中国的好几个城市周一进入红色警戒状态，数千万人被告知要待在家里。

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近几个月以来，地球上的不同地方都受到极端热浪的影响，有时甚至是致命的。7月份西欧遭遇的热浪和3到4月份时印度遭遇的热浪就是如此。

科学家们说，气候的变化使热浪酷暑更加频繁，预计未来几年，气温会继续上升，因此热浪和酷暑现象应该会加剧。

中国也不例外：上海最近以40.9°C的高温打破了149年来的高温记录，上周末，浙江和福建两省的气温则超过了41°C，打破了这两个省份的历史记录。

法新社指出，根据中国传统农历，周六标志着一年中最热的日子的开始，但是这个夏天的温度之高似乎超出了所有人的预计。

中国国家气象局宣布，主要在中国东南部和西北部的、位于红色警戒区的居民要“停止一切户外活动”并要“特别注意预防火灾”。

热浪给中国的电力系统造成压力，因为居民和企业都更多地使用空调。根据能源贸易出版物Sxcoal，中国最大的几个发电厂都在7月中旬打破了产能记录。

一些省份的地方当局已决定关闭路灯，并在高峰时段向企业收取更贵的电费。