缅甸军政权处决四名民主活动人士 欧美及联合国同声谴责

缅甸/人权/政治

缅甸军政府处决四名民主活动人士，其中包括诺贝尔和平奖获得者昂山素季的亲密盟友，引起欧美及联合国的同声谴责。美国国务卿布林肯谴责缅甸军政府的暴行"完全无视人权法治"，目的是消除民主；欧盟严词谴责缅甸军政权"公然侵犯人权"行径；联合国人权高专指：这是缅甸数十年来第一次进行处决，是对生命权、人身自由和安全以及公平审判保障的残酷侵犯。

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缅甸军方周一处决了4名民主活动人士，其中包括前全国民主联盟议员朴泽亚陶（Phyo Zeya Thaw）、民主活动家觉敏友（Kyaw Min Yu，人称Ko Jimmy），以及拉妙昂（Hla Myo Aung）和昂图拉祖（Aung Thura Zaw）。

法新社消息，美国国务卿布林肯周一在一份公告中谴责缅甸军政府处决四名囚犯，目的是消除民主，布林肯表示他相信军政权此举不会阻止缅甸的民主进程，以及缅甸人民的勇气和决心。布林肯表示，缅甸军政权的暴力行径表明该政权完全无视人权和法治。

布林肯在声明中重申，美国支持缅甸人民争取自由和民主的斗争，他并呼吁军政权尊重人民的民主意愿。

自去年缅甸军方政变推翻了诺贝尔和平奖获得者昂山素季领导政府以来，美国对缅甸实施了一系列制裁，布林肯并在7月初会见了缅甸青年民主活动人士。他承诺将会继续对军政府施加压力。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利周一也发表声明严正谴责缅甸军政府暴行。博雷利表示，缅甸军政府对4名民主活动人士的处决完全是处于政治目的，这一"公然侵犯人权"的行径显示缅甸军政权朝着彻底瓦解法治的方向又迈出了一步。”

联合国人权事务高级专员巴切莱特周一以最强烈的措辞谴责缅甸军方处决四名民主活动人士，在此之前，联合国和更广泛的国际社会一再呼吁该国不要执行死刑。

巴切莱特说：“我感到沮丧的是，尽管有来自世界各地的呼吁，军方还是置人权于不顾，执行了处决。这残酷和倒退的一步是军方对本国人民进行的镇压运动的延伸。”她表示，“这是缅甸数十年来第一次进行处决，是对生命权、人身自由和安全以及公平审判保障的残酷侵犯。军方扩大杀戮只会使其作茧自缚，越陷越深。”

巴切莱呼吁立即释放所有政治犯和其他被任意拘留的人，并敦促缅甸恢复事实上的暂停执行死刑，作为最终废除死刑的一步。

巴切莱特说：“缅甸军方似乎并不关心根据其国际义务结束这场危机或减少暴力，更不用说有尊重正当程序、正义或法治的意愿。”

她再次呼吁缅甸的邻国和更广泛的国际社会要求军方履行其根据国际法所做的承诺，落实东盟的有关停止暴力、开展对话的“五点共识”。