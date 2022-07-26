佩洛西何时访台？彭博社：应在拜登与习近平通话几天后

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美国彭博新闻社引述知情人士报导：佩洛西尚未对下个月访问台湾做出最终决定，如果成行，应该会在拜登总统与中国国家主席习近平未来一周通话的几天后。届时佩洛西将成为继前议长金里奇25年前访台之后，首次任内访问台湾的美国众议院议长。

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近年来，美国陆续有官员访问台湾，其中包括国会议员和至少两位前特朗普政府的内阁成员：前国防部长埃斯珀及前国务卿蓬佩奥。但佩洛西身为排名仅次于拜登和副总统哈里斯的美国官员，佩洛西访台将更加触怒北京。

周一，白宫新闻秘书皮埃尔表示，她不希望抢在众议长宣布出访计划前做任何发布。她还说：“行政当局经常向国会议员提供旅行的信息和背景，包括地缘政治和安全考虑，国会议员将自己做出决定。”

彭博社指出，拜登最近民调不佳，也不希望在期中选举之前，让人认为对北京示弱。拜习两人要谈的议题很多，从贸易到人权都有，但台湾可能才是最为棘手的问题。

拜登曾表示，如果中国进行武统，美国将采取“军事行动”防卫台湾，翻转华府对台“战略模糊”的政策。不过他的幕僚后来又表示，美国的政策保持不变。与此同时，中国继续派遣军机进入台湾防空识别区，并警告外界不要干涉内政。

因此，拜登和习近平料未来一周通话，人们可留意有关台湾的措辞，特别是两人在3月通话后与白宫声明不同的措词，上次说 ：“总统重申美国对台湾政策没有改变，并强调美国继续反对单方面改变现状。”